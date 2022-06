Il Palermo è sempre più social: la società rosanero sbarca su TikTok

In attesa della definizione del passaggio ormai imminente al City Football Group e degli scenari tecnici per la prossima stagione in cadetteria, una prima novità per il Palermo si registra sul fronte, quantomai di rilievo nell'epoca storica in cui viviamo, dei social network.

Nella settimana della promozione in serie B, debutta il canale TikTok ufficiale del Palermo che si aggiunge alla galassia di canali social dell’area comunicazione rosanero, già attiva su tutte le altre principali piattaforme e sull’app ufficiale. Contenuti esclusivi, immagini di gioco, video da dietro le quinte e tante altre piccole grandi sorprese da dentro le mura della casa del Palermo, da condividere con tifosi e appassionati, sempre con un taglio ironico ed emozionale.

Il nome dell’account ufficiale, l’unico direttamente gestito dal club, è @palermofficial https://www.tiktok.com/@palermofficial e si appresta a diventare un nuovo touch point digitale di riferimento soprattutto per i tifosi più giovani, con l’obiettivo di contribuire a coltivare fin da bambini l’attaccamento alla squadra e offrire agli utenti la possibilità di vivere ancor più da vicino la vita del club.

Dopo una prima fase di lancio, nel corso della prossima stagione saranno attivate partnership con tiktoker e content creator già attivi nella piattaforma e uno speciale programma di fan engagement che verrà svelato nei prossimi mesi.