Palermo calcio, è Radio Tivù Azzurra l'emittente ufficiale dei playoff di serie C

Sarà Rta, l’emittente palermitana a trasmettere la radiocronaca esclusiva in diretta della squadra rosanero nei Playoff di Serie C 2021-2022. A renderlo ufficiale è la Lega Calcio che rende noto che “i diritti radiofonici Lega Pro Play Off e Play Out Serie C 2021-2022 sono stati assegnati a Rta Radio Tivù Azzurra”. Rta trasmetterà in diretta tutte le partite in casa e in trasferta dell’intero percorso. A condurle sarà il giornalista Rosario Carraffa affiancato da Sasà Taibi, Michele Basta, Cettina Pellitteri e Anna Cane.

Si inizierà domenica 8 maggio per la prima partita dei rosanero ai Playoff, in corsa verso la serie B. Sarà possibile seguirla in radio Fm sulle frequenze 91.8 a Palermo e 94.3 in provincia lato Bagheria. In streaming tramite il sito www.radiotivuazzurra.it e anche tramite l’applicazione Rta gratuita per Ios e Android oltre che su tutti i canali audiovideo streaming in radiovisione dell’emittente.