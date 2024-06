Palermo Calcio Popolare, il 3 luglio la presentazione del nuovo allenatore

Il prossimo 3 luglio verrà presentato ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo Calcio Popolare, squadra di prima categoria che in città è molto seguita.

L'appuntamento è in programma al Nauto Drink Food Art, con sede in Piazzetta Capitaneria di Porto, con inizio alle ore 18:30. Si tratta di un ex giocatore del "Palermo dei Picciotti" che nella stagione 1995/96 ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi rosanero.

L'evento, condotto dallo storico giornalista sportivo palermitano Benvenuto Caminiti, sarà anche l'occasione per parlare di sport e impegno sociale, e del problema della mancanza di spazi e strutture pubbliche accessibili a Palermo, insieme ad alcune realtà che operano nel sociale. L'associazione è nata nel 2016, nella forma dell'azionariato popolare. Il motto principale - "Il calcio è della gente" - sintetizza perfettamente gli ideali dei soci: riportare il calcio alla dimensione di puro sport, senza lucro e interessi. Un calcio fatto di passione e sudore senza ossessione di vittoria. Un calcio che sia accessibile a tutti, soprattutto dal punto di vista economico.

In linea con questa idea, nel 2018 nasce la scuola calcio popolare. L'obiettivo è quello di far praticare il calcio inteso come sport che possa essere un grande dispositivo di coesione sociale, favorendo stili di vita sani, e consolidando la conoscenza del fair play sia in campo che nella vita.

Su queste basi il Palermo Calcio Popolare, simbolicamente rappresentato dalla figura laica del Genio di Palermo, si appresta ad ampliare il proprio settore giovanile e a definire l'organico della squadra per il prossimo campionato di prima categoria.