Palermo Calcio Popolare, Ciccio Galeoto è il nuovo allenatore

Il Palermo Calcio Popolare, l’associazione fondata sull'azionariato popolare finalizzato a rendere la pratica del calcio accessibile a tutti e operante nel sociale all'interno dei quartieri popolari di Palermo, comunica che domani verrà presentato ufficialmente Ciccio Galeoto come nuovo allenatore per il prossimo campionato di Prima Categoria. La presentazione avrà luogo presso il Nauto Drink Food Art, con sede in Piazzetta Capitaneria di Porto, con inizio alle ore 18:30.

L'evento sarà condotto dallo storico giornalista sportivo palermitano Benvenuto Caminiti.

Nel corso della serata si parlerà di sport e impegno sociale, e si affronterà il problema della mancanza di spazi e strutture pubbliche accessibili a Palermo, insieme alle associazioni Eterna Fratellanza, Mediterraneo Antirazzista, Palestra Popolare Palermo.

Il Palermo Calcio Popolare darà anche il via alla campagna sostenitori dal titolo "Il Genio siamo noi" e illustrerà il nuovo progetto del settore giovanile.