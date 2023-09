Palermo femminile, sconfitta nei minuti finali nel derby contro il Catania: le etnee vincono 3-2 a Tommaso Natale

Serie C femminile Girone C

Sconfitta all’esordio in campionato per il Palermo femminile di Antonella Licciardi: a Tommaso Natale le rosanero perdono 3-2 il derby contro il Catania, al termine di novanta minuti vivaci ed emozionanti. Match ricco di colpi di scena e grande intensità. Padrone di casa in dieci per tutta la ripresa, in virtù del rosso esibito nei confronti di Cancilla al sesto minuto del secondo tempo. Diverse le assenze nella rosa di Licciardi: Collovà out per squalifica, indisponibili per infortunio Biundo, Dragotto, Gippetto, Impellitteri e Incontrera. Ai box anche Talluto e Coco: la prima è apparsa leggermente indietro di condizione, la seconda è in fase di recupero da un precedente infortunio.

L’avvio di gara delle rosanero non è perfetto, visto che il Catania si porta in vantaggio dopo nemmeno due minuti: palla filtrante in profondità verso Beatrice Vitale che a tu per tu con Sorce beffa il portiere con un bel pallonetto. Le rosanero provano a resettare immediatamente, cercando di pungere in attacco. All’11’ arriva la rete del pari: è Giada Ribellino a timbrare, dopo un’azione insistita caratterizzata da diversi tentativi di conclusione verso la porta avversaria.

Al 24’, su un’uscita errata della difesa rosanero, il Catania ripassa in vantaggio: dopo la parata di Sorce sul tiro di Cammarata, è ancora Vitale ad insaccare con un bel colpo di testa ravvicinato. Il primo tempo termina 2-1 in favore delle etnee.

Ad inizio ripresa le rosanero restano in dieci: al 51' espulsa Cancilla per fallo da ultimo uomo su Vitale, in volata verso la porta di Sorce. Trattenuta evidente da parte di Cancilla, nessun dubbio da parte del direttore di gara. Nei minuti successivi, nonostante l'inferiorità numerica, le rosanero provano a concludere verso la porta etnea.

All’85’ calcio di rigore fallito dal Catania: la numero dieci Di Stefano tira alto dagli undici metri. Le rosanero, a questo punto, ci credono: a due minuti dalla fine Giada Ribellino viene falciata in area di rigore dopo una bella progressione, per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dal dischetto parte Piro che non sbaglia: pareggio meritato per la squadra di Antonella Licciardi.

Nei minuti finali, però, ecco la beffa: Virginia Basilotta firma il 3-2, punizione magistrale calciata dalla numero 7 del Catania sulla quale nulla può Erika Sorce.

Termina, dunque, 3-2 in favore del Catania il derby di Tommaso Natale: un esordio amaro per la formazione di Antonella Licciardi, che certamente avrà la chance di rifarsi nel prossimo turno. Impegno in trasferta il prossimo 17 settembre, contro l'Eugenio Coscarello Castrolibero.