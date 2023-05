Palermo, buone notizie per Cagliari: Stulac è tornato in gruppo

E' ripresa questo pomeriggio al Renzo Barbera la preparazione del Palermo guidato da Eugenio Corini in vista del prossimo match in casa del Cagliari. I rosanero, come riportato dalla società, hanno effettuato un'attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, combinazioni offensive ed una partita a tema. Leo Stulac ha lavorato con il gruppo: il play sloveno potrebbe essere convocato per la gara contro la squadra di Ranieri. Dario Saric, invece, ha iniziato la riatletizzazione.

Edoardo Masciangelo ha svolto un lavoro differenziato programmato, a causa di una fascite plantare al piede destro: il numero 11 rosanero seguirà un programma personalizzato per l'intera settimana. Ha lavorato a parte anche Claudio Gomes, in seguito ad un'algia da sovraccarico al tendine d'Achille sinistro. Assente Edoardo Lancini, a causa di una faringite con stato febbrile.