Palermo, lesione all'adduttore per Crivello: Vido out per una gastroenterite

Il Palermo di Eugenio Corini è proiettato al match di domenica pomeriggio contro il Cagliari, in programma alle ore 18 al Renzo Barbera. Sarà l'ultimo appuntamento casalingo del 2022, visto che l'ultima gara dell'anno i rosanero la giocheranno a Brescia, il 26 dicembre alle 12:30.

Questo pomeriggio, come comunicato dalla società rosanero, a Boccadifalco hanno svolto un allenamento differenziato programmato e hanno lavorato in fisioterapia Alessio Buttaro, Masimiliano Doda, Edoardo Lancini e Manuel Peretti. Roberto Crivello è stato sottoposto ad indagini strumentali dal prof. Cimino, presso il reparto di Radiologia del Policlinico di Palermo: è stata evidenziata una lieve lesione all'adduttore lungo destro. Il difensore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

Luca Vido non ha preso parte alla seduta odierna: l'attaccante è ai box a causa di una gastroenterite. Ancora in permesso societario Ionut Nedelcearu, che si è recato in Romania per dare l'ultimo saluto al padre scomparso domenica. Contro il Cagliari i rosanero non vorranno sprecare l'occasione, l'ennesima per la verità, di allontanarsi definitivamente dalle zone calde e avvicinarsi nuovamente ai playoff: l'ottavo posto dista, infatti, solamente tre punti. Domenica, peraltro, in caso di bottino pieno i rosanero supererebbero in classifica proprio il Cagliari: i sardi arriveranno in Sicilia piuttosto incerottati, dovendo rinunciare a diversi giocatori.

Non ci saranno Marco Mancosu e Marko Rog, che molto probabilmente rivedranno il campo solamente nel 2023. Mancosu è alle prese con un dolore al polpaccio da ottobre. Per Rog, invece, gli ultimi due mesi sono stati caratterizzati da problemi continui: ha disputato solo 5 gare delle ultime 11. Oltre ai due centrocampisti, in dubbio anche Alessandro Deiola che lamenta un problema alla caviglia. Pronto, invece, a rientrare in squadra invece il terzino Di Pardo, reduce da un lieve affaticamento agli adduttori.