Palermo C5 straripante, travolto 6-1 il San Vito Lo Capo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, inizia il nuovo anno nel migliore dei modi, imponendosi con un roboante 6-1 sul San Vito Lo Capo. Vittoria che proietta la compagine rosanero in piena zona playoff.

Primo tempo

Ritmi altissimi, sin dalle prime battute del match. Pronti via da registrare due nitide occasioni da rete, una per parte. Gli ospiti sfiorano il vantaggio con Allegra, bravo l'estremo difensore del Palermo C5 a dire di no (ottima la prestazione del portiere, uno dei nuovi acquisti in casa rosanero). La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: Saviano, appostato sul secondo palo, sbaglia clamorosamente l'appuntamento col gol. Ad aprire le danze dell'incontro sarà il San Vito Lo Capo grazie alla rete siglata da Allegra, abile a finalizzare una eccellente azione corale. Il Palermo Calcio a5 non si demoralizza e trova subito le forze per rialzarsi: due minuti dopo, infatti, la compagine rosanero agguanta il pareggio con un gran gol di Giannò che, dopo essersi smarcato, lascia partire una fucilata di destro che non lascia scampo al portiere del San Vito Lo Capo. La squadra guidata da mister Lo Piccolo, galvanizzata dal pari, continua a proiettarsi in avanti trovando il 2-1 con Mineo: il folletto rosanero approfitta di un errore degli ospiti in fase di disimpegno prima di involarsi in porta e firmare il sorpasso dei padroni di casa. Si andrà all'intervallo sul momentaneo 2-1 in favore del Palermo C5.

Secondo tempo

La ripresa inizia con il forcing del San Vito Lo Capo, determinato a risollevare le sorti del match. Gli ospiti, infatti, attaccano a testa bassa ma sprecano tante energie. Il Palermo Calcio a5 tiene i nervi ben saldi, chiude bene gli spazi e, con calma olimpica, aspetta il momento propizio per pungere in contropiede riuscendo a calare il tris: Daricca si invola sulla destra, mette un invitante pallone in mezzo, il portiere del San Vito riesce a sporcare la traiettoria, la palla si impenna e Rizzuto, con una zuccata, insacca dentro per il momentaneo 3-1. Gli ospiti non hanno più nulla da perdere, optando per il quinto giocatore di movimento. Il Palermo C5, a questo punto, gioca letteralmente sul velluto, assumendo il totale controllo del gioco, trovando altre tre reti: 4-1 firmato da Consiglio, 5-1 e 6-1 siglati da bomber Daricca che cala il sipario sul match. Pubblico del Pala Don Bosco in delirio: la squadra rosanero inaugura il 2024 con una super vittoria, successo che fa balzare il Palermo Calcio a5 in zona playoff.