Palermo C5, altra sconfitta: il Partinico espugna il "Tocha stadium"

Momento delicato in casa Palermo Calcio a 5. La compagine rosanero, tra le mura amiche del “Tocha Stadium”, cede il passo al Caresse Partinico in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave salvezza.

PRIMO TEMPO: La gara inizia in salita per la squadra di Zapparata, costretta subito a rincorrere il Partinico. Gli ospiti, infatti, a seguito di un errore in fase di disimpegno del Palermo, trovano in vantaggio grazie all’imbucata vincente di Giangrande, stella del Caresse Partinico. Giornata di grazia per il capitano partinicese che si traveste anche da difensore, salvando sulla linea una conclusione di Bongiovanni a porta praticamente sguarnita. Lo show di Giangrande non si ferma tanto che, in un contropiede da manuale, è sempre lui a realizzare il raddoppio del Partinico. Il Palermo C5 non ci sta e risponde con Feliciello, abile a sfruttare un pregevole assist di Bongiovanni. La rete riaccende le speranze dei rosanero che iniziano un vero e proprio assedio verso l’area di rigore avversaria. I padroni di casa, infatti, sfiorano diverse volte il pareggio prima con Giannò quindi con Russo e Lanza. Si va all’intervallo sul 2-1 in favore degli ospiti.

SECONDO TEMPO: L'assalto dei padroni di casa prosegue anche nella ripresa, come testimoniano diverse conclusioni molto insidiose di Bongiovanni. Ma il Caresse Partinico non si scompone più di tanto mostrando un’ottima organizzazione difensiva, riuscendo addirittura a trovare, sempre in contropiede, la rete del definitivo 1-3. La firma, neanche a dirlo, del solito Giangrande, che chiude il suo match con una straordinaria tripletta. Nel finale Bongiovanni sbaglia un tiro libero. Finisce 1-3 in favore del Caresse Partinico. Sabato 19 febbraio, altro impegno casalingo per il Palermo Calcio a5: i rosanero ospiteranno al “Tocha Stadium” la Primavera Marsala.