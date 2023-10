Palermo, Buttaro rivede la luce: il calciatore torna ad allenarsi in gruppo

Seduta di allenamento mattutina per il Palermo di Eugenio Corini: a Torretta i rosanero intensificano la preparazione in vista del match di sabato pomeriggio contro la Sampdoria. La squadra ha svolto, come comunicato nel report del club di viale del Fante, un’attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Una buona notizia per Eugenio Corini: Alessio Buttaro ha lavorato in gruppo. Si era infortunato a fine agosto, prima della trasferta di Reggio Calabria: per lui un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed una lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del muscolo popliteo della stessa gamba.

Il rientro del calciatore romano consentirà al Genio di avere un'alternativa a Mateju sulla corsia di destra. Graves, infatti, entrato al posto del ceco nel match contro il Lecco, non sembra proprio a suo agio in quella posizione. Buttaro, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente: potrebbe essere convocato per la trasferta di Genova.

Aljosa Vasic è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un edema attorno ad una pregressa cicatrice nel retto femorale destro. Il calciatore ha iniziato il percorso riabilitativo e lunedì prossimo si sottoporrà ad un’ulteriore indagine strumentale. Mamadou Coulibaly e Francesco Di Mariano hanno proseguito il lavoro differenziato.