Palermo, un sorriso per Corini: Lucioni in gruppo e arruolabile per Pisa

È ripresa questo pomeriggio, a Torretta, la preparazione del Palermo in vista del match di Pasquetta contro il Pisa. Gli uomini di Corini tornano al lavoro dopo l’amichevole di sabato pomeriggio contro il Lommel. Buone notizie per l’allenatore rosanero: Fabio Lucioni è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il difensore, out da metà gennaio per una lesione di grado lieve-moderato (1°-2°) della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, è pronto a tornare in campo.

Lucioni non gioca dallo scorso 16 dicembre, dal match casalingo proprio contro il Pisa. Più di tre mesi di assenza, dunque, per il difensore umbro. Sarà Corini, con lo staff, a valutare se potrà partire titolare ma, certamente, tornerà a disposizione per la trasferta toscana. Nella seduta pomeridiana odierna anche Diakitè ha lavorato regolarmente con il resto dei compagni.