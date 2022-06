Palermo: Brunori premiato per il gol più bello del campionato di Serie C

Un altro piccolo suggello per una grande stagione. Dopo essersi laureato capocannoniere del girone C di Serie C (e in generale miglior marcatore della terza serie) il centravanti del Palermo Matteo Brunori viene insignito anche del Premio Mario Facco. Il riconoscimento nasce dalla collaborazione tra Lega Pro e Rai Sport in ricordo dell'ex calciatore, allenatore e opinionista della stessa emittente televisiva ed è stabilito da Rai Sport, dalla redazione del programma “ C Siamo” e dai tifosi via social.

Tra le 25 reti segnate nella stagione regolare a consentire al 9 rosanero di aggiudicarsi il premio è stato il gol segnato lo scorso 9 aprile al Veneziani nella sfida contro il Monopoli, quando al 77' di gioco ha eluso la marcatura di Bizzotto e Hamlili per poi battere Loria con un piazzato a giro.

Il premio Facco sarà consegnato dal Presidente Francesco Ghirelli pochi minuti prima dell’inizio della finalissima di ritorno dei play off Palermo-Padova.