Palermo, Brunori incantato da Manchester: "Esperienza magnifica, adesso tocca a noi"

Ultimo giorno di ritiro per il Palermo all’Etihad Campus di Manchester. I rosanero, dopo la seduta mattutina di allenamento, rientreranno nel pomeriggio in città.

Ieri un buon test amichevole contro il Nottingham Forest, battuto per 1-0 con zampata vincente di Soleri. Al termine del match ha tracciato un bilancio del ritiro Matteo Brunori, che si è detto soddisfatto per questa importante esperienza.

"Ringraziamo il City Group per questa grande opportunità - ha dichiarato il bomber rosanero -. Ci siamo allenati duramente, l’amichevole col Nottingham è giunta al termine di una settimana intensa scandita da doppie sedute quotidiane. Era importante scendere in campo con l’atteggiamento giusto, le amichevoli comunque presentano sempre qualche insidia. Essere qui è fantastico per tutti, una struttura magnifica come questa la sogni da bambino. Tornando a Palermo continueremo a lavorare duramente per cercare di avvicinarci a questo livello".