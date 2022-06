Gol e fiori d'arancio: si è sposato il bomber rosanero Matteo Brunori

Che per Matteo Brunori questo 2022 sia un anno speciale non ci sono dubbi: per il centravanti italo-brasiliano oltre alla consacrazione arrivata sul campo a suon di gol decisivi è arrivata un'altra tappa importante, a due giorni dalla finale che per il Palermo vale una stagione.

Il giocatore infatti nella giornata di ieri si è sposato con la sua fidanzata Dalila, compiendo un passo che aveva programmato da tempo. La cerimonia è avvenuta al Castello di Naro, in provincia di Urbino, in una località non distante dall'Umbria, regione in cui Brunori è cresciuto. All'evento hanno preso parte anche alcuni compagni di squadra, presenti con le loro rispettive mogli/fidanzate.

Il giocatore, dopo la celebrazione del matrimonio, è tornato con la squadra per preparare il coronamento di un altro sogno, quello che portrebbe portare alla promozione in Serie B e che passa dalla supersfida di domani sera contro il Padova. Il tecnico del Palermo Silvio Baldini ha dato la sua "benedizione" alle nozze: "Si sapeva che si doveva sposare ed era giusto che lo facesse - ha affermato - è una tappa importante, non poteva rinunciare, non aveva trovato delle date alternative. Il giocatore domani sarà in campo e lo farà con più fiducia. Il calcio è fatto di emozioni che vanno lasciate alle persone, se non si fosse sposato avrebbe fatto la cosa più sbagliata perché non sarebbe stato felice. Lui deve giocare avendo nel cuore la felicità".

Il tecnico ha poi stroncato con veemenza ogni possibile polemica sull'opportunità di un matrimonio a due giorni dalla partita dell'anno: "A me interessa che sia sereno, non si rinuncia alla serenità per dimostrare la nostra professionalità, se questo significa essere dilettanti allora voglio essere dilettante per non rendere una persona triste".