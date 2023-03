Da Girona Brunori punta Buffon e suona la carica: "Voglio tornare presto, andiamo ai playoff per vincerli"

Sta lavorando al massimo per poter rientrare dopo la sosta, nel match fondamentale del Tardini contro il Parma: una gara che potrebbe assumere un'importanza significativa nel raggiungimento dell'obiettivo playoff. Matteo Brunori, capitano del Palermo, ha parlato dal ritiro di Girona ai microfoni della società. Il bomber ha sottolineato l'importanza del ritiro, che compatta ulteriormente il collettivo, e ha anche parlato dell'obiettivo playoff: un traguardo che il gruppo rosanero vuole raggiungere con convinzione, per poi poter recitare negli spareggi un ruolo da protagonista.

“Questo ritiro sicuramente ci servirà per recuperare al meglio le energie - ha dichiarato Brunori - anche per chi ha avuto piccoli acciacchi, sono convinto che il gruppo si rafforzerà. Da capitano voglio ringraziare, a nome di tutta la squadra, il Girona per l’accoglienza e l’ospitalità: ci permettono di allenarci in questo centro sportivo. Dopo Manchester si tratta di una nuova esperienza internazionale, con questa società riusciamo a vedere qualcosa anche al di fuori della città di Palermo; questo fa sì che capiamo altre organizzazioni e metodi di lavoro, fa bene nel bagaglio di ogni giocatore”.

Il bomber è tornato sul suo ultimo gol in campionato, quello in acrobazia contro il Cittadella, che ha causato l'attuale fermata ai box: “Il gol di Cittadella penso, a oggi, sia uno dei più belli anche se purtroppo mi ha procurato il piccolo stop. Sto recuperando al meglio e il prima possibile per il rush finale che sarà molto importante, mi sto mettendo a disposizione. Col Modena si è vista la forza del gruppo, perché abbiamo ribaltato in casa un risultato difficile. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo con la voglia di portare a casa tre punti. Questa vittoria sicuramente dà forza e coraggio per finire al meglio il campionato, sappiamo tutti dove vogliamo arrivare”.

La forza del Palermo è, senz'altro, il gruppo: già da diverse settimane la squadra ha dimostrato di avere nel collettivo una risorsa determinante. Nelle difficoltà, la squadra di Corini sembra esaltarsi, non mollando mai. “La squadra è stata formata e costruita per essere tutti allo stesso livello - ha detto capitan Brunori - abbiamo giocatori che non si sono mai arresi e che non si arrendono mai. È la forza di questo gruppo, anche l’anno scorso: questo è il nostro motto e lo sarà per sempre. I tifosi? Ormai sembra scontato, una normalità anche se non è cosi: vedere lo stadio pieno è un’emozione indescrivibile, a noi ci dà solo coraggio e forza. Il mister lo ha detto chiaramente, l’obiettivo è cambiato: siamo tutti consapevoli e abbiamo tutte le carte in regola per far sì che accada. Non vogliamo entrare nei playoff come comparsa ma nel miglior modo possibile”.

Chiusura dedicata alle sensazioni che prova ogni qualvolta indossa la fascia da capitano: Brunori ha elogiato la città e i tifosi, ribadendo il proprio legame: “Essere il capitano del Palermo è una delle cose più belle, ti riempie di orgoglio e responsabilità belle. Sono contento e orgoglioso. Vivo la vita di Palermo in maniera molto tranquilla. Ho un bellissimo rapporto con la città e con la gente: i tifosi sono genuini e amano il calcio, ci fanno sentire molto importanti e noi dobbiamo contraccambiare la fiducia”.