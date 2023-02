Brunori si ferma in allenamento, ma filtra ottimismo: la sua presenza col Frosinone non è a rischio

E' proseguita oggi pomeriggio la preparazione del Palermo al Tenente Onorato di Boccadifalco. La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un'attivazione tecnica e sprint, una partita a tema e lavori specifici individuali. Matteo Brunori, in via precauzionale, ha terminato la seduta prima del resto della squadra. Non c'è, però, nessun allarme: per il capitano un piccolo problema, non di natura muscolare, che non pregiudicherà la sua presenza contro il Frosinone.

Marco Sala ha lavorato in gruppo, dopo l'assenza di lunedì per febbre e il differenziato programmato svolto ieri. Simon Graves sembra il favorito per sostituire lo squalificato Mateju: il calciatore danese è stato schierato, durante le esercitazioni tattiche, nella posizione di terzino destro. A centrocampo, per il match di sabato contro il Frosinone, probabile conferma per Saric: il calciatore bosniaco dovrebbe giocare con Verre (che sostituirà lo squalificato Segre) e Gomes (pienamente recuperato e subentrato a Damiani nel match di Genova).