Palermo-Brescia, sale la febbre per il match di venerdì sera: superata quota 21 mila spettatori

La prevendita dei tagliandi procede a gonfie vele: la sensazione è che le presenze allo stadio possano crescere esponenzialmente. Corini riflette sull'undici titolare: Tutino in vantaggio su Soleri per affiancare in attacco il rientrante Brunori e Bettella in difesa al posto dello squalificato Marconi