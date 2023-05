Palermo, tutto in una notte: così Corini proverà a battere il "suo" Brescia per guadagnarsi i playoff

Vincere per avere la certezza assoluta di disputare i playoff. Vincere per prolungare l’ondata di entusiasmo che ha avvolto la città in questa settimana. Vincere perché poi, ai playoff, tutto può succedere. Il Palermo di Eugenio Corini domani sera, al Renzo Barbera, affronterà il Brescia di Gastaldello: cala il sipario sulla regular season e i rosanero sperano di non recitare l’ultima scena della stagione. Anzi, c’è un altro atto da scrivere e raccontare. Per farlo, però, serve battere le Rondinelle: il pari, infatti, innescherebbe combinazioni parecchio complicate, che coinvolgono diverse partite; la sconfitta, invece, eliminerebbe automaticamente il Palermo dalla corsa playoff.

Novanta minuti ricchi di grande tensione, che si preannunciano piuttosto emozionanti. In città è ancora caccia al biglietto, si va verso gli oltre trentamila spettatori: l'ultimo dato comunicato dalla società è di 29.512 spettatori.

"Manca un ultimo pezzo - ha dichiarato alla vigilia Corini - bisogna prenderlo domani sera. Sapevo che la città avrebbe risposto riempiendo lo stadio. Questo per noi è uno stimolo straordinario, abbiamo meritato questa possibilità rimanendo dentro ad un campionato complicato: l’unica volontà che abbiamo è chiudere al meglio. Ho parlato di finale e lo sarà veramente: questo match di domani potrebbe anche prepararci alle successive. Serviranno lucidità, un atteggiamento giusto, dovremo saper spostare l'inerzia della gara dalla nostra parte: avremo bisogno dei nostri tifosi, dovremo essere forti insieme perchè affronteremo una squadra di valore”.

Corini, in settimana, ha lavorato molto sulla tenuta mentale dei suoi: "Questa settimana ho alzato i toni e ho spinto. Non puoi vivere una settimana serena e poi trovarti di fronte a 30.000 persone. Abbiamo lavorato sulla testa e sulla spinta motivazionale".

Pochi dubbi di formazione per il Genio, che confermerà praticamente l'undici visto a Cagliari, ad eccezione dello squalificato Marconi e di Soleri. Mateju, Nedelcearu e Bettella comporranno il trio difensivo; a destra confermatissimo Buttaro, a sinistra c'è Sala; in mezzo Gomes, Verre e Segre. In avanti con capitan Brunori spazio a Tutino, con Soleri e Vido pronti eventualmente ad entrare nella ripresa.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Tutino.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Adryan; Ayè, Rodriguez.

Qui Brescia

Il Brescia, a Palermo, si gioca tutto contro una squadra in piena corsa per i playoff e allenata dal grande ex Eugenio Corini: le rondinelle possono sperare di agguantare i play out, ma esiste una possibilità di retrocessione diretta in caso di sconfitta e di contemporaneo successo del Perugia, in casa, contro il Benevento già retrocesso.

Ecco le combinazioni per la formazione di Gastaldello:

BRESCIA IN SERIE C

se perde a Palermo e il Perugia batte il Benevento

PLAY OUT COSENZA-BRESCIA

se il Brescia pareggia o vince a Palermo e il Cosenza non batte il Cagliari

se il Brescia perde a Palermo, il Perugia non batte il Benevento e il Cosenza non batte il Cagliari

PLAY OUT CITTADELLA-BRESCIA

se il Brescia pareggia o vince a Palermo, il Cosenza batte il Cagliari e il Cittadella perde con il Como

se il Brescia perde a Palermo, il Perugia non batte il Benevento, il Cosenza batte il Cagliari e il Cittadella perde con il Como

I lombardi, dopo la rifinitura odierna, sono partiti per Palermo: non ha parlato in conferenza stampa il tecnico Gastaldello. Non lo aveva fatto nemmeno prima della trasferta di Reggio Calabria, vinta contro la Reggina: scaramanzia? Conoscendo Cellino, potrebbe anche darsi. Per l’allenatore dubbio Adryan-Ndoj, ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo Listkowski dopo che nei giorni scorsi era tornato disponibile anche Pace. Gastaldello dovrà decidere se giocare con una sola punta e due sulla trequarti oppure due punte ed un trequartista.

Statistiche, precedenti e curiosità

Un pareggio domani sera al Barbera consentirebbe al Brescia di evitare la retrocessione diretta, accedendo al play out, senza dover guardare al risultato di Perugia-Benevento. E di pareggi, a Palermo, le Rondinelle ne hanno già conquistati 16 nelle 37 gare giocate nella storia. Si tratta del 43% del totale.

Fu pareggio anche l’ultima volta, il 15 febbraio 2019: i rosanero, allenati da Stellone, passarono in vantaggio al 79’ con Nestorovski, ma i biancazzurri allenati da Eugenio Corini (il grande ex di turno domani sera) pareggiarono al 92esimo con un tiro-cross di Tremolada. Quel risultato consentì al Brescia di restare al primo posto con 43 punti, a + 1 sui siciliani. A fine stagione la Leonessa fu promossa in serie A mentre il Palermo fallì e fu costretto a ripartire dalla serie D.

Il Brescia ha sbancato il Barbera solo tre volte, l’ultima in Coppa Italia il 3 settembre 1986: 1-0 gol di Zoratto. In campionato i lombardi hanno vinto solamente in due occasioni a Palermo: il 13 giugno 1965 (1-2, Veneranda e Maestri ribaltarono il gol di Tinazzi, a fine stagione Rondinelle prime e promosse in serie A) e il 26 ottobre 1969 (campionato di serie A: 1-3 con gol di Salvi, Botti e Simoni e rete della bandiera di Pelizzaro, a fine stagione entrambe le squadre retrocessero).

L’ultima vittoria dei rosanero, invece, risale al 27 gennaio 2018: 2-0 con reti di Chochev e Gnahorè. Per quanto riguarda gli scontri nel campionato di serie B, sono 57 i precedenti totali: 28 pareggi, 18 successi del Palermo e 12 del Brescia.

Il Palermo ha registrato una striscia di imbattibilità casalinga che dura da 10 giornate: 5 vittorie e 5 pareggi. Nel 2013/14 il filotto casalingo fu di 12 partite. A proposito di quella stagione, Palermo-Brescia finì 2-0 per i rosanero con gol di Franco Vazquez e Paulo Dybala. Per la quinta partita consecutiva, si supera al Barbera quota 20.000 spettatori: il record di Palermo-Frosinone, in cui vi erano 27.846 spettatori, è stato battuto.

Il Palermo subisce gol da cinque partite consecutive: l’ultima volta in cui ha mantenuto la porta inviolata risale allo scorso 10 aprile, quando i rosanero pareggiarono 0-0 col Cosenza in casa. Una curiosità legata al Brescia: le Rondinelle detengono la percentuale più alta del torneo di realizzazioni all’interno dell’area di rigore. I lombardi, infatti, hanno realizzato da dentro l’area il 97% dei loro gol totali. Nello stesso tempo, però, il Brescia è la squadra che subisce più gol da dentro l’area.

Corini ha già affrontato il Brescia da allenatore in serie B: sono 4 i precedenti del Genio contro i lombardi. Il bilancio recita una sola vittoria dell’allenatore bresciano, 2 pareggi e una sconfitta.

Non ci sono precedenti in serie B tra Gastaldello e i rosanero. Il Brescia, nelle ultime cinque partite, ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta a Parma. L’ultima vittoria esterna del Brescia, prima del blitz di Reggio Calabria dello scorso 21 aprile, risale addirittura al 10 settembre: Modena-Brescia 1-3.