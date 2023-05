Palermo, solo la vittoria garantisce i playoff: le combinazioni possibili per la sfida contro il Brescia

Il Palermo di Eugenio Corini, venerdì sera, si appresta a giocare gli ultimi 90 minuti della regular season, gara decisiva per il verdetto su playoff. Un match point da non fallire, di fronte a un pubblico che si preannuncia piuttosto numeroso: soltanto ieri la società di viale del Fante ha comunicato, tramite i propri canali social, che è stata già raggiunta la quota di 17.000 spettatori. È già partita la caccia al biglietto e, se le previsioni verranno confermate, potrebbe toccarsi un numero vicino ai 30.000, se non superiore. Peraltro, nel girone di ritorno il pubblico è sempre stato abbastanza presente e soltanto in due circostanze non si è raggiunta quota 20.000: contro Bari e Ternana gli spettatori erano meno. Il dato, dunque, è certamente confortante.

Un clima infuocato, una bolgia per spingere la squadra di Corini al raggiungimento dei playoff. Nonostante la sconfitta di Cagliari, il Palermo è rimasto in zona spareggi promozione, seppur abbia perso una posizione: al settimo posto, adesso, c’è il Venezia.

In realtà, come sottolineato dallo stesso Corini a fine partita, il pareggio in Sardegna non avrebbe cambiato la sostanza: i rosanero dovranno vincere per essere certi dei playoff. La vittoria, infatti, garantirebbe un accesso sicuro agli spareggi.

Il Palermo, dunque, non dovrà fare calcoli e pensare soltanto ai tre punti. La situazione, infatti, si complicherebbe moltissimo in caso di pareggio contro le Rondinelle: dietro i rosanero c’è grande traffico e un eventuale arrivo a pari punti contro le pretendenti aprirebbe fattispecie assai ingarbugliate.

Pisa, Reggina e Ascoli si trovano ad un punto di distanza dalla squadra di Corini, a 46 invece il Como.

In caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato

Oltre alla vittoria rosanero, serve eventualmente analizzare gli scenari possibili in caso di pari e sconfitta.

In caso di pareggio, il Palermo dovrebbe sperare in una serie di combinazioni favorevoli: il Pisa non dovrebbe vincere con la Spal in casa, Reggina-Ascoli dovrebbe finire in parità e il Como non dovrebbe conquistare bottino pieno contro il Cittadella (nel confronto con il Como, infatti, i rosanero hanno pareggiato 1-1 in trasferta e 0-0 in casa ma i lombardi hanno fatto un gol in più in campionato).

In caso di sconfitta, il Palermo è certo di essere fuori perché si gioca Reggina- Ascoli: se una delle due vince, scavalca certamente il Palermo; in caso di pareggio entrambe aggancerebbero i rosanero (e in tutte le ipotesi di classifica avulsa ancora possibili i rosa sono sempre sotto).

Per quanto riguarda la situazione del Brescia, il Perugia “fa il tifo” per il Palermo, naturalmente a condizione di vincere contro il Benevento. Con la Ternana soltanto virtualmente salva (ha 8 reti di vantaggio sul Cosenza in termini di differenza reti generale), la volata per salvarsi dai playout riguarda fondamentalmente il Cittadella, il Cosenza e lo stesso Brescia naturalmente. Nel caso del Perugia c’è una sola possibilità: agganciare il Brescia e far valere lo scontro diretto (che è a favore degli umbri in virtù della migliore differenza reti).

Insomma, il Palermo dovrà vincere per evitare complicazioni: il tifo del Barbera potrà essere un alleato prezioso per ottenere il successo.