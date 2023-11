Corini si toglie qualche sassolino: “Serviva un segnale, i ragazzi hanno avuto i cog…”

Una vittoria preziosa, sofferta, ma raggiunta con grande determinazione: il Palermo torna al successo contro il Brescia grazie al gol di testa di Mamadou Coulibaly. Tre punti di importanza capitale: intanto perchè rappresentano una reazione efficace alle due sconfitte consecutive e poi perchè portano i rosanero al terzo posto, ad un solo punto dal Venezia secondo. In sala stampa, a fine partita, sono intervenuti il tecnico Eugenio Corini e il match winner Coulibaly. Il Genio si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: oggi la scelta di partire con Coulibaly e Valente si è rivelata determinante. L'allenatore, inoltre, ha richiesto un certo equilibrio nelle analisi.

"Quando si vince c’è dentro tanto: aspetti motivazionali, tecnici, tattici. Era importante interrompere il flusso negativo - ha esordito Corini - dovevamo correre qualche rischio eserviva un passo diverso. Avevo bisogno di fisicità, su Coulibaly mi sono assunto un rischio ma lo avevo visto bene. Servivano la motivazione e l’energia giusta, c’è stata grande volontà nel portare a casa i tre punti. Per Ceccaroni penso si tratti di uno stiramento al flessore, sarà out contro il Cittadella: speriamo di recuperarlo presto, a breve ci sarà la sosta. Su Marconi avevo una mezza idea di farlo partire titolare, oggi si è fatto trovare pronto: ho grande stima di lui, sia umana che professionale. Il rosso? Intanto l'ammonizione non c'entrava nulla, stavo urlando a Lund di rimettersi in piedi perchè eravamo senza cambi. Poi sono entrato in campo pensando ci fosse rigore per Soleri, probabilmente è stato questo che ha determinato l'espulsione. Valente? Confermo quanto detto per Ivan, ha fatto una partita importante: propositivo in attacco, attento anche a coprire".

Un inizio caratterizzato da luci e ombre, poi dopo il gol che ha sbloccato il match i rosanero hanno preso coraggio: "Era la classica partita infrasettimanale un po’ sporca - ha precisato il Genio - bisognava però arrivare al risultato: ho detto ai ragazzi di essere generosi, di giocare da squadra e stare sempre insieme. Sono arrivate due sconfitte e si è pensato traballasse tutto: chi vuole bene al Palermo deve stare vicino a questa squadra. Aver vinto oggi, dal punto di vista caratteriale, è stato importante: i ragazzi hanno sudato la maglia, si tratta di tre punti che hanno un peso specifico fondamentale. Se vuoi vincere un campionato devi saper vincere in tanti modi: oggi la partita certifica che nel primo vero momento di difficoltà la squadra ha risposto presente. I ragazzi hanno avuto i cog..., indossare questi colori ha un peso. Ho detto ai ragazzi andate in campo e sappiate meritarvi questa maglia. Serviva dare un segnale - ha concluso Corini - sono convinto che lo abbiamo dato. Nella partita brutta sporca e cattiva devi capire cosa vuoi e come farlo. Oggi la partita si è messa in un certo modo e bisognava agire di conseguenza".

In sala stampa anche il centrocampista Coulibaly, tra i migliori in campo: oltre al senso della posizione, il senegalese ha garantito inserimenti, ritmo ed intensità: “Mi sono allenato bene con la squadra - ha detto Coulibaly - il mister lo ha visto e mi ha dato fiducia. Mi ha messo un po’ più in alto, per cercare di sfruttare gli inserimenti e dare maggiore aiuto al reparto offensivo. È stato importante segnare, sono molto contento per il gol e per il risultato. L'esultanza con la squadra chiamata a raccolta? Volevo dare un segnale alla squadra, dobbiamo essere un gruppo unito per raggiungere quello che vogliamo. Ho avvertito un po’ di crampi prima di uscire - ha concluso il giocatore - ma complessivamente in campo mi sono sentito molto bene”.