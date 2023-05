Dramma Palermo, si fa rimontare da 2-0 dal Brescia ed è fuori dai playoff

Il Palermo è fuori dai playoff, al Renzo Barbera contro il Brescia finisce 2-2: il pareggio, in virtù della vittoria della Reggina sull'Ascoli, estromette la squadra rosanero dalla griglia per gli spareggi promozione. Un vero e proprio suicidio per la squadra di Corini, che aveva giocato un primo tempo strepitoso: nella ripresa, però, il Brescia rimonta in tre minuti dopo le solite amnesie difensive e si guadagna l'accesso ai playout dove se la vedrà col Cosenza. La gara di stasera è la fotografia perfetta della stagione: un'infinità di occasioni sprecate, di vantaggi buttati al vento. Fischi assordanti a fine partita di tutto lo stadio, che avrebbe certamente meritato un finale ben diverso.

Le scelte iniziali

Tutto secondo le previsioni della vigilia, Corini conferma Buttaro sulla destra e Tutino in coppia col rientrante Brunori. Nel Brescia Gastaldello schiera Adryan dietro a Rodriguez e Ayé.

Clima incandescente al Renzo Barbera, splendido colpo d’occhio con una cornice di pubblico straordinaria: sono 32.235 gli spettatori sugli spalti. Gli uomini di Corini iniziano fortissimo, al 3’ esplode subito il Barbera: golazo del capitano Brunori, che stoppa bene un bel passaggio di Tutino, finta il tiro e fa partire un destro potentissimo che si insacca all’incrocio. Leggera deviazione di Cistana, che non lascia scampo ad Andrenacci. Rete numero 20 in stagione per il bomber, 17 in campionato e 3 in coppa Italia.

I rosanero sono aggressivi, reattivi e rapidi; il Brescia prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Il Brescia protesta per un tocco di mano di Nedelcearu in area ma l’esperto Maresca lascia proseguire: secondo il direttore di gara, correttamente, il tocco non è punibile. Ayé al 22’ cerca il jolly con un destro a giro, palla alta di poco.

Al 40’, sotto una pioggia battente, arriva il raddoppio rosanero: Brunori ubriaca la difesa lombarda, mette in mezzo per Tutino che con un tap-in vincente batte per la seconda volta Andrenacci. Raddoppio meritato degli uomini di Corini, impeccabili nell’approccio alla gara. Al 48’ Tutino segna ancora ma si trova oltre la linea difensiva bresciana e il collaboratore del direttore di gara sbandiera puntualmente. Si torna negli spogliatoi sul parziale di 2-0: Palermo perfetto in tutte le coperture, sulle seconde palle e cinico sotto porta; Brescia piuttosto contratto e con poche idee.

I cambi della ripresa

Ad inizio ripresa Gastaldello tira fuori Adryan, dentro Listkowski. Gli ospiti partono forte e mettono paura ai rosanero, trovando il gol con Ayé: la squadra di Corini, però, si salva perché Karacic si trovava leggermente oltre la linea rosanero al momento dell’assist in mezzo per il numero 11.

Al 53’ la difesa palermitana è impreparata su una ripartenza del Brescia e la squadra di Gastaldello accorcia le distanze: Bjorkengren pesca Rodriguez che davanti a Pigliacelli non sbaglia. Un minuto dopo il pari del Brescia: palla in mezzo di Huard e Ayé di testa non sbaglia. Avvio di ripresa terrificante per il Palermo, rimasto negli spogliatoi. Difesa rosanero inguardabile, blackout inspiegabile.

I rosanero accusano il colpo, il Brescia ci crede e attacca a tutto campo. Corini effettua un doppio cambio: dentro Soleri e Valente, out Tutino e Buttaro. Gastaldello risponde con Bianchi al posto di Ayé. Dentro al 73’ anche Saric, out Segre. Il Palermo prova a costruire, senza brillantezza e con confusione. Al 78’ dentro Vido e Broh, fuori Gomes e Verre. Il gioco è spezzettato, troppe interruzioni che impediscono un gioco fluido e lineare. Maresca assegna sette minuti di recupero, i rosanero provano a gettarsi nell’area avversaria. La Reggina segna contro l’Ascoli e scavalca i rosanero: la notizia arriva al Barbera, con la disperazione dei tifosi. Mateju ci prova di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, palla alta.

Non c'è più tempo, Maresca pone fine al match: i rosanero abbandonano il terreno di gioco accompagnati da fischi assordanti.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Bettella 5; Buttaro 6 (65’ Valente 5,5), Segre 6 (73’ Saric 5,5), Gomes 6 (79’ Vido 5,5), Verre 5,5 (79’ Broh 6), Sala 6; Brunori 7, Tutino 6,5 (65’ Soleri 5,5).

Allenatore: Corini 5,5.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci 5,5; Karacic 6, Mangraviti 6, Cistana 6, Huard 6,5 (85’ Adorni sv); Bisoli 6, Labojko 6 (84’ Scavone sv), Bjorkengren 6,5 (78’ Van de Looi 6); Adryan 5,5 (46’ Listkovski 6); Rodriguez 6,5, Ayé 6,5 (65’ Bianchi 6).

Allenatore: Gastaldello 6,5.

Arbitro: Maresca 6,5.

Reti: 3’ Brunori, 40’ Tutino, 53’ Rodriguez, 56’ Ayé.

Note: ammoniti: 40’ Tutino, 66’ Sala, 80’ Andrenacci, 83’ Listkovski.

Spettatori: 32.235 (19.612 biglietti venduti, 12.623 abbonati).