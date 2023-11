Coulibaly rilancia il Palermo, vittoria scacciacrisi contro il Brescia

Il Palermo di Eugenio Corini si ritrova al Renzo Barbera: dopo due sconfitte consecutive, i rosanero battono 1-0 il Brescia nel recupero della seconda giornata. È un colpo di testa di Coulibaly al 27’ a regalare il prezioso successo: la squadra balza così al terzo posto, ad un solo punto di distanza dal Venezia secondo. L'inizio del match dei padroni di casa è stato timoroso, forse il gruppo percepiva ancora le scorie degli ultimi due passi falsi: il gol del senegalese dà sicurezza e fiducia agli uomini di Corini, che dopo il vantaggio iniziano a giocare. Diverse le occasioni create, anche se sottoporta la mira è stata imprecisa. Poco importa alla fine, servivano tre punti e sono arrivati: adesso gli uomini di Corini sfideranno domenica pomeriggio, sempre in casa, il Cittadella.

Le formazioni iniziali, due sorprese: fuori Henderson e Insigne, dentro Coulibaly e Valente

Corini spiazza tutti nella formazione iniziale: Henderson e Insigne si accomodano in panchina, al loro posto Coulibaly e Valente (all’esordio da titolare in questa stagione). In cabina di regia c’è Stulac, Mancuso titolare sulla sinistra al posto dell'infortunato Di Francesco. Il Brescia si schiera con un 3-5-2: in panchina, al posto dello squalificato Gastaldello, c’è il danese Dan Thomassen.

Il Brescia comincia bene, con un giro palla rapido ed interessante: Moncini e Borrelli si fanno vedere dalle parti di Pigliacelli. Il Palermo fa inizialmente fatica a trovare gli spazi, qualche imprecisione nel fraseggio e poco movimento senza palla. Al 20’ Ceccaroni costretto ad uscire per infortunio: al suo posto dentro Ivan Marconi. Al 27’ i rosanero passano in vantaggio: Valente mette in mezzo un bel cross e Coulibaly in tuffo di testa batte Lezzerini per l’1-0. Il gol dà fiducia e sicurezza agli uomini di Corini, che giocano con maggiore intensità e qualità. Stulac è il metronomo del gioco, Coulibaly e Gomes lo proteggono adeguatamente e coprono bene gli spazi. In avanti Brunori è più cattivo e porta a casa falli preziosi, Valente cerca di creare superiorità numerica. Nelle ultime battute di gioco il Brescia sfiora il pari: Cistana calcia a botta sicura verso la porta di Pigliacelli ma trova un prodigioso intervento di Mateju che salva sulla linea. Il primo tempo termina sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa: dopo un inizio leggermente timoroso, gli uomini di Corini hanno accorciato le distanze tra i reparti e cercato di produrre un calcio più efficace.

Il secondo tempo

L’avvio della ripresa è analogo alla fine del primo tempo: i rosanero tengono il pallino del gioco, il Brescia prova a pungere in ripartenza. Gli ospiti mandano in campo Bianchi al posto di Borrelli, nel tentativo di trovare maggiori spunti in attacco. Corini risponde al 62’: fuori Mancuso e Brunori, dentro Di Mariano e Soleri. Dopo un solo minuto proprio i due nuovi entrati si rendono protagonisti di una bella combinazione: il numero dieci pennella in mezzo, il centravanti romano colpisce di testa. Palla alta di poco sopra la traversa. Un istante dopo è Lucioni, sempre di testa, a sfiorare il raddoppio: altro bel cross in mezzo di Valente, autore di una prestazione molto positiva. Triplo cambio per il Brescia: dentro Besaggio, Fares e Bjarnason, out Bertagnoli, Huard e Fogliata. Corini risponde con altri due ingressi: out un applauditissimo Valente e dentro Buttaro; fuori anche Coulibaly per Henderson. All’82’ buona chance per Soleri: il numero 27 non riesce a dare forza al colpo di testa, dopo il cross in mezzo di Mateju. A sei minuti dal novantesimo rosso per Corini: Camplone non gradisce le proteste del tecnico rosanero e lo manda negli spogliatoi.

I rosanero appaiono stanchi e stringono i denti, il Brescia prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Nei sei minuti di recupero il Palermo soffre ma si difende con grande determinazione e porta a casa un successo di straordinaria importanza.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 7, Lucioni 6,5, Ceccaroni sv (20’ Marconi 6,5), Lund 6; Coulibaly 7 (69’ Henderson 6), Stulac 6,5, Gomes 6,5; Valente 7 (69’ Buttaro 6), Brunori 6 (62’ Soleri 6), Mancuso 6 (62’ Di Mariano 6,5).

Allenatore: Corini 7.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini 6; Cistana 5,5, Papetti 5,5 (78’ Olzer 6), Mangraviti 6; Dickmann 5, Fogliata 5 (69’ Bjarnason 6), Van de Looi 5,5, Bertagnoli 5,5 (69’ Besaggio 6), Huard 6 (69’ Fares 5,5); Borrelli 5,5 (52’ Bianchi 6), Moncini 6.

Allenatore: Dan Thomassen 5,5 (Gastaldello squalificato).

Arbitro: Camplone (Pescara) 6.

Reti: 27’ Coulibaly.

Ammoniti: 1’ Dickmann, 16’ Cistana, 46’ Mateju, 54’ Fogliata, 72’ Soleri, 79’ Van de Looi, 87’ Lund.

Espulsi: 84’ Corini per proteste.

Spettatori:16.914 (12.603 abbonati, 4.311 biglietti venduti).