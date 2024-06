Palermo, il bilancio di Gardini: "Non è stata una stagione fallimentare, vogliamo crescere ma serve uno stadio all'altezza"

Una lunga intervista al sito ufficiale, nella quale viene tracciato un bilancio sulla stagione appena andata in archivio: l'amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, ha parlato al portale del club rosanero delineando anche gli obiettivi futuri della società. "Abbiamo cominciato la stagione con l’obiettivo di essere competitivi per la serie A - ha esordito - ci siamo andati vicino, perché abbiamo perso in semifinale contro la squadra che poi è stata promossa. Durante la stagione ci sono stati troppi alti e bassi, non siamo stati continui nei risultati e questo alla fine ci ha penalizzato. Riteniamo, comunque, di aver migliorato il risultato dello scorso anno: quest’anno, infatti, abbiamo giocato i playoff arrivando sino alle semifinali. Siamo, tuttavia, amareggiati: si poteva e si doveva fare di più. Questo, però, non significa sia stata una stagione fallimentare. Per noi il cambio di guida tecnica deve avvenire solo e soltanto quando si raggiunge un punto di ritorno: a un certo punto i risultati della squadra erano troppo sotto performanti e questo ci ha indotto a definire il cambio".

Il cambio, precisa l'ad, "è una sconfitta per tutti noi: nel calcio, purtroppo, a volte capita di dover effettuare una scelta del genere. L’obiettivo per la prossima stagione è essere ancora più competitivi per la serie A - ha proseguito - migliorarci sempre. La serie A non deve essere un assillo, la promozione non si ottiene solo se ti chiami Palermo o se hai una grande tifoseria: in serie A ci si va col lavoro, col sacrificio, con la determinazione. Serve coesione, da parte di tutti: uniti verso un unico obiettivo. Riusciremo ad andare in serie A nel momento in cui saremo in grado di gestire positivamente il momento negativo, perché le difficoltà ci saranno. Non possiamo pensare di vincere tutte le partite 3-0, di contro non possiamo permetterci di uscire dal campo senza aver dato il 100%. Non bisogna individuare un responsabile quando le cose vanno male, serve unità di squadra. La pressione va trasformata positivamente, in energia".

Gardini, poi, annuncia De Sanctis e Dionisi: una nuova era inizia ufficialmente oggi: "Abbiamo deciso di affidare la direzione sportiva a Morgan De Sanctis - ha dichiarato - lui ha avuto una grandissima esperienza, anche in campo internazionale, da giocatore. Ha un’ottima conoscenza del calcio e si adatta perfettamente alle nostre caratteristiche. Abbiamo individuato in Alessio Dionisi la persona che ci accompagnerà in questo viaggio, come allenatore, che speriamo possa essere speciale".

L'ad rosanero, infine, si sofferma sulle opere che dovrebbero coinvolgere lo stadio Renzo Barbera: l'impianto di viale del Fante necessita di un restyling importante. "Se per Torretta possiamo esprimere grande soddisfazione per un centro sportivo che mai la società aveva avuto in oltre 120 anni di storia - ha precisato - non lo stesso possiamo dire dal punto di vista strutturale per lo stadio Renzo Barbera. C'è una situazione di degrado, non adeguata agli standard che una società come la nostra vuole avere. C'è bisogno di investimenti, di una concessione di lunga durata con l'amministrazione comunale: questi investimenti dovranno produrre una certa redditività. Il sindaco si è sempre dimostrato attento alle necessità, stiamo lavorando per trovare un accordo affinchè lo stadio possa diventare una struttura rispondente a certi canoni di qualità. Un piano molto dispendioso dal punto di vista economico, pertanto servono delle garanzie. In realtà già molto è stato fatto - ha concluso - c'è grande attenzione da parte nostra nel rendere lo stadio ancora più efficiente".