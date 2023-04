Palermo-Benevento, protocollo var non rispettato: ecco perché il gol di Broh non doveva essere annullato

La rete di Jeremie Broh, siglata al 96' contro il Benevento, non doveva essere annullata. O almeno non in questo modo. Il var ha segnalato al direttore di gara,Lorenzo Maggioni, il tocco col braccio di Segre ma avrebbe potuto farlo solo nel caso in cui a siglare la rete fosse stato il numero 8 rosanero: è questa, infatti, la cosiddetta ipotesi di "over rule". L'arbitro, al massimo, sarebbe dovuto andare all'on field review e, rivedendo l'episodio, avrebbe potuto decidere cosa fare. Probabilmente il direttore di gara avrebbe convalidato la rete visto che il braccio di Segre è attaccato al corpo e, da regolamento, il tocco è da considerare involontario e quindi regolare.

L'aver applicato, nel caso in questione, l'over rule rappresenta un errore grave da parte del var. Infatti se fino all'anno scorso bastava un tocco di mano (volontario o involontario non importava) nell'azione che portava al gol per considerarlo irregolare, da quest'anno è solo un tocco del giocatore che realizza la rete che annulla automaticamente il gol. Un episodio certamente che farà discutere: Maggioni avrebbe dovuto chiedere chiarimenti a Luca Pairetto e poi andare a rivedere al monitor la situazione.