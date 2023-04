Dimenticare Venezia, Tutino si concentra sul Benevento: "E' il momento di fare autocritica, ma ora vogliamo i 3 punti"

Contro il Venezia, dagli undici metri, Gennaro Tutino ha ritrovato la rete. L’attaccante, con una conclusione centrale, aveva riaperto il match nei minuti finali. In un’intervista ai canali ufficiali della società rosanero, il calciatore napoletano ha commentato la sconfitta del Penzo, proiettandosi verso i prossimi impegni che attendono la squadra.

“Contro il Venezia è stata una sconfitta che brucia e ci fa male – ha affermato- volevamo portare a casa qualche punto. Siamo andati in vantaggio, poi ci siamo fatti recuperare. Nel secondo tempo abbiamo accusato il loro pareggio mentalmente, poi non siamo riusciti a essere più quelli del primo tempo. Siamo dispiaciuti ma la gara è andata, serve pensare alla prossima. È il momento di fare autocritica sugli errori e le cose da migliorare. Dobbiamo lavorare sul campo, stare concentrati, mancano cinque partite e dobbiamo rimanere concentrati. Mi dispiace che il mio gol non sia servito, avrei preferito non segnare ma vincere o pareggiare: l’obiettivo deve essere comune. Cercherò di dare il massimo nelle prossime partita come ho sempre fatto, sperando che qualche gol possa servire”.

Sul confronto con i tifosi rosanero al termine dell’ultima gara, Tutino ha detto: “Siamo dispiaciuti per i tantissimi tifosi che ci seguono, anche a Venezia abbiamo avuto il sostegno del settore ospiti, fanno tanti sacrifici per venirci a sostenere. Vogliono vedere sempre la squadra vincere, posso dire che noi siamo davvero amareggiati. Sono convinto che i tifosi ci seguiranno anche per la prossima partita in casa. Dobbiamo solo lavorare forte in settimana per dare loro una soddisfazione col Benevento”.

L’attaccante guarda già alla prossima gara: “Veniamo da risultati altalenanti, col Benevento è una partita importante, vogliamo i tre punti anche se loro sono una squadra forte, la loro classifica non rispecchia il loro reale valore. Io sono arrivato a gennaio e mi sono integrato subito benissimo in questo gruppo, ci sono tutti ragazzi forti e bravi: mi hanno fatto sentire a casa. Sapevo che il gruppo era solido, la classifica comunque era indicativa: c’è unione e grande senso di appartenenza. Far parte del City Group, uno dei più importanti al mondo, è motivo d’orgoglio per ogni calciatore. Non ci fanno mancare niente, stanno lavorando per migliorare le cose in futuro, penso che con una società del genere alle spalle si può solo crescere. Penso che ogni calciatore vorrebbe lavorare in una società del genere”.

Tutino, infine, parla del suo ambientamento in città: “Io e la mia famiglia ci siamo ambientati benissimo a Palermo – ha affermato – . È una città bellissima, molto simile a casa mia, a Napoli. A Parma si viveva in modo diverso, l’aria di casa mi mancava: ci stiamo trovando benissimo. Non ho girato tanto, siamo concentrati sul campionato, spero di poter conoscere meglio Palermo a fine campionato e saremo ancora più felici se le cose dovessero andare come vogliamo”.