Solo un pari col Benevento, Corini amaro a fine partita: "La fretta ci ha fatto perdere lucidità, volevamo vincerla"

Un pareggio che sa di beffa, soprattutto per il gol annullato nel finale a Jeremie Broh: i rosanero, contro il Benevento, non riescono a vincere e steccano ancora sul piano dei risultati. A fine partita, in sala stampa, Eugenio Corini ha analizzato la gara, commentando i vari episodi che hanno caratterizzato il match.

"C'era voglia di vincere la partita - ha detto il Genio - ma abbiamo avuto fretta. Peccato, perchè avevamo iniziato bene il match facendo gol. Veniamo da un periodo nel quale l'inerzia non è mai dalla nostra parte, gli episodi non vanno a nostro favore. Il gol annullato? Per me Segre ha il braccio attaccato al corpo, francamente faccio fatica. Non ho avuto, nel finale, la possibilità di parlare con il direttore di gara. Era un gol sporco e cattivo che aveva fatto esultare tutto lo stadio".

Corini ha anche spiegato la sostituzione di Saric, che ha rimediato un colpo al ginocchio: "Dario è uscito perchè ha preso una botta al ginocchio, c'è un po' di preoccupazione. Lunedì farà degli accertamenti e capiremo meglio. Verre? L'ho cambiato per scelta tecnica, facciamo fatica a reggere due punte più Valerio. Serve essere lucidi e forti per andare oltre le difficoltà. La classifica, comunque, è corta e siamo ancora lì".

In sala stampa anche Marco Sala, che ha avuto il pregio di sbloccare la gara: "La classifica è identica a tre ore fa - ha detto il terzino - dispiace perché volevamo portare a casa tre punti. Siamo certamente rammaricati, il Benevento era praticamente all'ultima spiaggia. Il gol? Una grande gioia, faccio ancora fatica a realizzare. E' un premio per le sofferenze degli infortuni avuti in questa stagione". Chiusura dedicata al suo futuro: "Rimanere il prossimo anno? Ovviamente mi piacerebbe, nella vita ci sono treni importanti che passano una volta serve essere bravi a coglierli. E, poi, un boato come quello di oggi non lo posso sentire da nessuna parte”.