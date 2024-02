Ranocchia, l’emozione della prima volta: “Una rete importante, la dedico alla mia fidanzata che era in tribuna"

Un gol all'esordio in casa, giocate sontuose che hanno sensibilmente alzato il tasso tecnico del centrocampo: Filippo Ranocchia questa sera è stato il migliore in campo, a prescindere dal gol. Visione di gioco, disimpegni precisi, filtranti efficaci: una prestazione che lascia ben sperare per il futuro. La rete, poi, è una perla: la sua conclusione ha sbloccato il match in favore dei padroni di casa dopo diversi tentativi.

"Un bel gol, importante - ha esordito Ranocchia - è stato il mio primo in questo stadio e con questa maglia: lo dedico alla mia fidanzata che era in tribuna e ai miei genitori. L'emozione è stata bellissima, ero sotto la curva nord e devo dire che è stato magico: spero di farne tanti altri. Siamo entrati in campo molto determinati, credo si sia visto. Poco prima che finisse il primo tempo siamo riusciti a sbloccarla - ha concluso - poi nella ripresa ne abbiamo trovato altri due. Gli avversari cercheranno sempre di metterci in difficoltà, dobbiamo lavorare costantemente per migliorarci".

Soddisfatto, inevitabilmente, Eugenio Corini: "Una prestazione di livello - ha esordito il Genio - contro una squadra che ci ha creato delle difficoltà. Matteo è stato fondamentale, salvando due gol su calcio d’angolo: questo dimostra lo spirito e la mentalità di condivisione della squadra. Per me Brunori è come se avesse fatto due gol. Era importante non subire gol, ci dà fiducia. Oggi avevo detto ai ragazzi di avere un atteggiamento pronto alla battaglia, hanno lottato tutti".

Il tecnico, poi, si è soffermato sulla prestazione di Di Mariano, autore di due assist, e su quella di Diakitè e Ranocchia. "Sono contento per Di Mariano, anche oggi è entrato bene con due assist: ho degli esterni di un certo tipo, cerco di leggere bene la partita e capire chi schierare. La squadra deve martellare, mi piace questo tipo di attitudine: Ranocchia e Diakite alzano il livello non solo qualitativo ma anche atletico della squadra. Non dobbiamo arretrare di un millimetro, va consolidata la nostra crescita: questo è un momento fondamentale del campionato, soprattutto nell’ottica dei mesi di marzo e aprile che sono sempre cruciali. Pensiamo già alla partita successiva - ha concluso Corini - credo che la Feralpi sia la squadra più difficile da incontrare adesso. Sei partite fa sembrava spacciata, adesso lotta e vive un momento positivo".