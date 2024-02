Palermo-Bari, le probabili formazioni: Di Mariano verso la conferma da titolare

Un altro anticipo serale di venerdì, questa volta in casa. Dare continuità alle tre vittorie consecutive tra le mura amiche, proprio per consolidare il feeling ritrovato con i tre punti al Renzo Barbera. Domani sera il Palermo di Eugenio Corini affronta il Bari nella 23esima giornata di campionato. Una sfida che i rosanero non dovranno fallire, per continuare a cullare il grande sogno.

Il Bari di Marino è reduce dalla pesante sconfitta interna contro la Reggiana, viaggia in dodicesima posizione a 27 punti. Un’annata che, attualmente, è ben diversa rispetto a quella passata: i pugliesi andarono vicinissimi alla promozione in serie A, beffati dal colpo di testa di Pavoletti negli ultimi secondi della finale playoff contro il Cagliari.

I rosanero dovranno essere cinici e concreti, approfittando delle criticità degli avversari. Per strada, infatti, non può più essere lasciato nulla se si insegue l’ambizioso obiettivo della promozione diretta. “Dobbiamo stare attaccati al campionato – ha detto Corini in conferenza stampa - anche se i ritardi o i passi falsi riguardano un po’ tutte le squadre. L’obiettivo è sempre portare a casa il massimo da ogni gara, cerchiamo continuità nel tempo. Per adesso è tutto aperto, diverse squadre si trovano in un margine raccolto di punti. La nostra ambizione è vincere ogni partita ma serve grande equilibrio. È vero che non facciamo due vittorie di fila da molto tempo ma abbiamo la voglia di riuscirci”. Probabile esordio dal primo minuto per Diakitè, che dovrebbe agire da terzino destro. Lo ha confermato, del resto, il tecnico: “Diakitè è un laterale di destra, è stato acquistato per sostituire Mateju: sappiamo che può fare anche il centrale ma sarà impiegato a destra”.

A sinistra conferme per Lund, al centro Nedelcearu e Ceccaroni. A centrocampo pochi dubbi per Corini: Gomes e Segre certi di una maglia. Anche Ranocchia, per la verità, non dovrebbe avere problemi nell’essere confermato dopo la bella prestazione di Catanzaro. Più che un’opzione il suo impiego dal primo minuto.

In avanti potrebbero esserci delle sorprese: dovrebbe tornare Insigne dal primo minuto ma a sinistra salgono le quotazioni di Di Mariano. Il numero dieci palermitano potrebbe partire dall’inizio al posto di Di Francesco. "Di Mariano? Penso realmente che tutti siano titolari - ha precisato Corini - lui ha fatto un'ottima fase di raccordo a Catanzaro. E' abile nel pressing alto, valuterò tante cose nella scelta finale".Rientra dalla squalifica il capitano Matteo Brunori.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Mariano.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Lulic, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli.

Qui Bari

Pasquale Marino è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta sul campo del Palermo. "Abbiamo cercato di cancellare l’ultima partita - ha esordito - mi aspetto una reazione emotiva e d’orgoglio, dobbiamo riscattare una prestazione negativa. Sono fiducioso, ho i visto i giocatori allenarsi con voglia. Il Palermo ha un organico importantissimo per la categoria - continua - è una squadra ben allenata, la partita è abbastanza difficile e non ha bisogno di preparazione psicologica".

Statistiche, precedenti e curiosità

Si affrontano il terzo migliore attacco e il terzo peggiore attacco: il Palermo ha realizzato 37 gol sinora, il Bari solamente 23. I pugliesi hanno subito 25 reti, 17 soltanto nella gestione Marino. Bari a porta aperta da 4 gare consecutive, nelle quali ha subito 6 reti. Per il Palermo, invece, un solo clean sheet nelle ultime 14 partite. L’ultima vittoria esterna del Bari è datata 29 ottobre, contro il Brescia: nelle successive 5 gare esterne 3 pareggi e 2 sconfitte. Sono 72 i precedenti tra le due formazioni, di cui 44 in serie B: 24 vittorie rosanero, 26 pareggi e 22 successi del Bari. Il Bari non batte il Palermo dal settembre 2013, ma al Barbera l’ultimo blitz risale al maggio 1997: 2-1 pugliese con gol vittoria di Nicola Ventola.