Palermo, Pelagotti va sotto i ferri: in dubbio la sua presenza contro il Bari

Serie C Girone C

Nella settimana del derby fantasma (che sarà idealmente sostituito con un'amichevole in programma sabato mattina tra la prima squadra e la Primavera) il Palermo procede l'avvicinamento alla sfida in programma tra due settimane contro il Bari e ai play-off. A proposito della post-season la vittoria roboante di ieri per 6-2 del Catanzaro sul Foggia consente ai giallorossi di raggiungere l'Avellino e mettersi assieme agli irpini in scia di sorpasso nel prossimo turno.

Mentre la squadra di Baldini sarà ferma ai box la squadra del capoluogo calabrese affronterà domenica al Ceravolo il Campobasso con i biancoverdi impegnati in trasferta contro la Vibonese, pericolante ma rimessa in vita dall'esclusione dal Catania. Se entrambe le compagini dovessero vincere il Palermo scivolerebbe al quarto posto, che varrebbe l'accesso al secondo turno della fase preliminare dei playoff che parte il 4 maggio: laddove la Virtus Francavilla dovesse perdere la sfida contro la Turris di domani i rosanero sarebbero certi della quarta piazza, per cui basterebbe comunque conquistare un punto a Bari.

A proposito di Bari, per la trasferta pugliese i rosanero potrebbero a meno di Alberto Pelagotti. La società ha reso noto che l'estremo difensore rosanero in data odierna si è sottoposto a un intervento chirurgico già precedentemente programmato e sarà pertanto indisponibile nei prossimi giorni. Le sue condizioni e i suoi tempi di rientro saranno valutati in settimana.