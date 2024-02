Tutto facile per il Palermo, 3-0 al Bari: quarta vittoria consecutiva al Barbera

Il Palermo cala il poker di vittorie consecutive in casa e riesce, dopo dieci gare, a non subire reti: gli uomini di Corini sfoderano al Barbera una prestazione più che convincente, battendo 3-0 il Bari. Zero sbavature, grande attenzione e voglia di portare a casa bottino pieno: i rosanero salgono momentaneamente al quarto posto a quota 39 punti. Un bel successo, che conferma il recente trend positivo e alimenta la fiducia del gruppo: nel prossimo turno la trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò.

Le scelte iniziali, Diakitè dal primo minuto

I rosanero iniziano la gara con buone proprietà di palleggio: Ranocchia si fa notare per delle belle giocate e anche in fase di rifinitura, la catena di sinistra funziona bene con Lund che si sovrappone spesso a Di Francesco. Al 15’ padroni di casa vicini al vantaggio, dopo una bella azione corale avviata dalla qualità di Ranocchia: Gomes calcia verso Brenno che respinge praticamente sulla testa di Di Francesco, palo. Al 29’ Ranocchia sfiora il vantaggio, dopo una pregevole iniziativa personale: il suo mancino è potente ma centrale e Brenno respinge in angolo. Al 35’ Puscas risponde per il Bari con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un dubbio calcio d’angolo: capitan Brunori salva tutto, a Pigliacelli battuto, con una incornata che allontana la minaccia. Al 44’ il Palermo la sblocca, con merito: prima rete in rosanero per Filippo Ranocchia, splendido tiro di controbalzo che batte Brenno. Esecuzione complicatissima per il numero 14, bravissimo a coordinarsi dopo la ribattuta di testa del difensore avversario sul cross e a calciare sul secondo palo. Le formazioni tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa brivido per i tifosi rosanero, Brunori salva ancora sulla linea su tentativo di tacco di Vicari. Il Bari spinge forte, i padroni di casa provano a difendersi. Al 58’ è il Bari a salvarsi sulla linea, grazie all’intervento di Vicari che salva i suoi sul diagonale di Di Francesco. Marino manda in campo Nasti al posto di Puscas e Achik per Menez; Corini risponde con Di Mariano per Insigne. Insufficiente la prova del napoletano, piuttosto sottotono e spesso fuori dal contesto della manovra. Al 71’ i rosanero raddoppiano: Ceccaroni svetta di testa su punizione battuta da Di Mariano e batte Brenno. Poco dopo standing ovation per Ranocchia, sostituito da Coulibaly; spazio anche per Vasic al posto di Di Francesco. Al 79’ ecco il tris che fa esplodere il Barbera: Segre, sempre di testa, batte ancora Brenno su assist di Di Mariano. Corini inserisce anche Graves e Soleri, out Diakitè e Brunori. A cinque minuti dalla fine gol annullato al Bari: Pucino segna di testa ma l’assistente di Tremolada segnala offside. Il Var conferma la posizione irregolare. Nei minuti finali il Bari prova ad accorciare le distanze ma la difesa rosanero regge.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Diakité 6 (80’ Graves 5,5), Nedelcearu 6, Ceccaroni 7, Lund 6; Ranocchia 7,5 (75’ Coulibaly 6), Gomes 6, Segre 7; Insigne 5 (65’ Di Mariano 6,5), Brunori 6,5 (80’ Soleri sv), Di Francesco 6 (75’ Vasic 6). Allenatore: Corini 7.

BARI (4-3-3): Brenno 6; Dorval 6, Vicari 6, Matino 5,5, Pucino 5,5 (86’ Guiebre sv); Maita 5,5, Acampora 5 (86’ Lulic sv), Edjouma 5,5 (77’ Morachioli sv); Kallon 6, Puscas 5 (65’ Nasti 6), Menez 5,5 (65’ Achik 6). Allenatore: Marino 5,5.

Arbitro: Paride Tremolada (Monza) 6.

Ammoniti: 25’ Acampora, 66’ Di Francesco, 72’ Pucino, 83’ Graves, 89’ Vasic.

Reti: 44’ Ranocchia, 71’ Ceccaroni, 79’ Segre.

Spettatori: 23.392 (12.603 abbonati, 10.789 biglietti venduti).