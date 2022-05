Il Palermo "acchiana", Baldini porta la squadra in visita al Santuario di Santa Rosalia

Serie C Girone C

In attesa di capire quale sarà il futuro sia sportivo che societario il Palermo quest'oggi si è unito in un momento all'insegna del gruppo e della spiritualità. La squadra quest'oggi si è infatti recata presso il Santuario di Santa Rosalia: l'iniziativa è stata presa dal tecnico rosanero Baldini che ha voluto a tutti i costi che la squadra facesse la proverbiale "acchianata" sia per vivere un momento speciale sia per far comprendere ai giocatori il valore simbolico e spirituale che Monte Pellegrino e la sua patrona hanno per la città di Palermo.

La squadra ha percorso parte della scalinata vecchia dal primo belvedere in su: presente, assieme ai giocatori e allo staff il presidente rosanero Dario Mirri.