Palermo e il gol perduto, nelle ultime 7 partite appena sei reti: per Corini fiducia... a termine

Una crisi di risultati oggettiva, lampante: il Palermo di Eugenio Corini non riesce a venir fuori dall’impasse in cui si trova. E se nel calcio tutto è opinabile c'è una cosa sulla quale non si può discutere: i numeri. Prendendo a confronto le prime 8 giornate (fino al successo di Modena) e le ultime 7, è facile rendersi conto di come il problema principale sia nella fase realizzativa. Se nelle prime otto gare infatti il Palermo è andato a segno 14 volte, nelle ultime 7 i rosanero hanno realizzato appena 6 gol. In media meno di uno a partita. Ovviamente anche in difesa si balla di più. Se fino all'ultima vittoria in trasferta il Palermo aveva subito appena 4 gol, nelle ultime 7 le reti incassate sono più che raddoppiate (9).

Attacco spuntato

A incidere ovviamente è anche il rendimento del reparto avanzato, con l’attacco rosanero che sembra essersi inceppato. Un dato inequivocabile fotografa perfettamente la situazione: l’ultimo gol giunto dal reparto offensivo è quello di Brunori al 95’ col Lecco, su calcio di rigore. L’ultima rete su azione da parte di un attaccante è quella realizzata da Mancuso nella rimonta contro lo Spezia. Un’altra statistica si aggiunge al quadro, piuttosto allarmante: Brunori non segna su azione al Barbera dallo scorso 19 maggio, nella gara finale dello scorso campionato, pareggiata 2-2 contro il Brescia.

E ancora, il capitano ha segnato solamente in 2 partite su 15 gare di questa stagione: la tripletta di Venezia e la già citata rete su rigore col Lecco. Numeri assai negativi, che esprimono tutte le difficoltà in zona gol palesate dalla squadra di Corini. Una piccola luce in fondo al tunnel, però, è rappresentata dal dato relativo agli uomini partiti dalla panchina. Il Palermo, infatti, ha il miglior fatturato gol+assist proveniente dai subentrati: 14, di cui 9 gol fatti e 5 assist dai cambi.

Corini, fiducia a... tempo

L’allenatore rimarrà al suo posto anche se, chiaramente, la fiducia è a termine e non più a tempo indeterminato. Sì, perché adesso è necessario dare risposte concrete ed effettive alla proprietà. Anche dopo la partita contro il Catanzaro sono state fatte delle valutazioni sulla guida tecnica: si va avanti ma servirà invertire il trend delle ultime giornate. Impresa non affatto facile visto che il calendario non è il migliore alleato del Genio: domenica prossima, infatti, un esame proibitivo per i rosanero, che se la vedranno contro la capolista Parma. Al Tardini una prova difficile per gli uomini di Corini, finiti ormai in un loop di negatività dal quale non riescono più a tirarsi fuori.

Al termine della sfida contro il Catanzaro, Marconi ha dichiarato che il match contro gli emiliani potrebbe rappresentare una svolta. “Se vincessimo potremmo mettere un punto, andare a capo e ripartire”, ha detto il centrale difensivo. Se lo augura il tecnico, se lo augurano i calciatori, lo chiedono la società e i tifosi. Già, perché la piazza palermitana è quasi rassegnata dalla situazione che si è venuta a creare. Dopo l’entusiasmo iniziale, con numeri straordinari sugli spalti del Barbera, la magia sembra essere finita. I risultati della squadra hanno pesantemente condizionato l’ambiente, che adesso pretende risposte: da Manchester, soprattutto. I tifosi, infatti, vorrebbero una società più presente in questo momento. Le valutazioni riguarderanno anche lo staff dirigenziale: Leandro Rinaudo in primis. Tutti, dunque, sono sotto esame. Inevitabile, infatti, analizzare l'operato di chi ha allestito la squadra, naturalmente in condivisione con i principi tattici dell'allenatore.

Va detto, comunque, che la metodologia di lavoro e l’approccio della proprietà inglese sono ben diversi dalle tradizioni italiane: non si effettuano scelte drastiche ed importanti sulla base dell’umore della piazza. È altrettanto vero, però, che lavorare in un contesto del genere risulta molto difficile.

Domani la squadra riprenderà la preparazione in vista della delicata trasferta di Parma. Corini spera di recuperare alcuni infortunati, come ammesso nel post partita della gara contro il Catanzaro dallo stesso allenatore. Vasic potrebbe farcela, l’obiettivo dichiarato dallo staff è quello di far tornare in gruppo l’ex Padova in questa settimana.