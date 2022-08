Palermo, contro l'Ascoli scatta l'ora di Stulac? In difesa ballottaggio Lancini-Bettella

Dopo il pareggio di Bari il Palermo torna in campo per affrontare in casa l'Ascoli di Cristian Bucchi, forte dell'inizio complessivamente buono e soprattutto delle nuove frecce nella faretra. Nonostante gli arrivi di Stulac e Segre, il passaggio al 4-3-3 sembra rimandato. Corini in tal senso è stato chiaro: "L'idea è quella di dare una continuità soprattutto tenendo conto che i nuovi sono arrivati da poco". Il tecnico ritrova Soleri ma dovrà fare a meno degli infortunati Sala, Accardi e Devetak e dello squalificato Marconi: resta la riserva su chi sostituirà quest'ultimo con il ballottaggio aperto tra Lancini e Bettella. La partita è in programma domani alle 20.45 e sarà trasmessa su Sky Sport (canale 251) e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Dazn ed Helbiz Live.

In conferenza stampa l'allenatore del Palermo è stato chiaro in merito ai nuovi arrivi: "Le valutazioni vanno fatte sul tempo a disposizione - ha affermato - avessimo preso la squadra dall'inizio i nuovi avrebbero avuto il tempo fisiologico per adattarsi alle idee di gioco. È stato fatto tutto di rincorsa anche il mercato dove stiamo facendo bene. Bisogna dare riconoscimento all'atteggiamento della squadra e i giocatori che ci hanno permesso di fare quattro punti in due partite difficili. Devo tenere conto delle loro prestazioni in queste due partite nella consapevolezza che l'organico va rinforzato, come sta accadendo. Ho comunque ancora qualche ora per pensare a come poter inserire gradualmente i nuovi arrivati".