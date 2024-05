Palermo-Ascoli, le probabili formazioni: opzione Diakitè largo a destra, Ranocchia torna titolare

Si è conclusa da pochi minuti la rifinitura del Palermo a Torretta: la squadra rosanero adesso tornerà nell’albergo cittadino che ospita il ritiro. Michele Mignani riflette sull’undici titolare da schierare domani pomeriggio contro l’Ascoli: l’allenatore ha mischiato le carte anche oggi, come è solito fare nell'allenamento della vigilia. Dalla sessione pomeridiana emergono alcuni dubbi di formazione, che con probabilità verranno sciolti soltanto domattina: il tecnico ha provato per tutta la durata della rifinitura Diakitè largo a destra, a tutta fascia. L’idea di schierare il francese sulla corsia di destra stuzzica Mignani, eventualmente sacrificando Buttaro. Se Mignani decidesse di schierare Diakitè largo, per il braccetto di destra ballottaggio tra Nedelcearu e Graves con il rumeno leggermente favorito.

La difesa, quindi, sarebbe composta dal trio Nedelcearu-Lucioni-Ceccaroni. A sinistra conferme per Lund, il suo alter ego potrebbe essere Traorè a partita in corso: l'ex Milan è stato provato in quella posizione nell’altro schieramento. A centrocampo probabili conferme per Gomes in cabina di regia, anche se Stulac ha deciso con un gran bel gol la partitella che ha preceduto lo svolgimento delle palle inattive: lo sloveno ha guidato il centrocampo con Henderson e Di Francesco. Il numero 17, a differenza dei giorni precedenti, oggi è stato provato esclusivamente nel ruolo di mezzala sinistra anche se non è totalmente da escludere un suo impiego come seconda punta. La sensazione, comunque, è che a centrocampo con Gomes giocheranno Ranocchia e Segre. Il numero 14 dovrebbe tornare titolare (non gioca dal 1’ dal match vinto a Lecco lo scorso 10 marzo, data dell’ultima vittoria rosanero), per l’altra maglia si profila un ballottaggio tra Segre e Di Francesco. Il numero 8 potrebbe alla fine spuntarla sul compagno, visto che oggi è stato esclusivamente provato come mezzala sinistra (nei giorni scorsi, invece, ha agito anche sulla corsia di destra). In attacco insieme a Brunori è stato costantemente schierato Soleri, mentre dall’altra parte la coppia era formata da Insigne e Mancuso. Probabile, dunque, la conferma del centravanti romano insieme al capitano.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Nedelcearu, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Ranocchia, Gomes, Segre, Lund; Soleri, Brunori.

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Vaisanen, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Zedadka; Caligara, Duris; Nestorovski.

Statistiche, precedenti e curiosità