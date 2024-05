Palermo, Mignani amaro: "Meritavamo di vincere, il ritiro? Se ci sarà bisogno continueremo"

“Il gol del 2-2 è stato molto bello e non ci ha permesso di vincere una gara che a mio modo di vedere meritavamo. Nel primo tempo ho visto cuore e carattere, nella ripresa la testa non liberissima ci ha fatto abbassare troppo e non abbiamo sfruttato bene le occasioni avute. C’è stato anche il palo, non pulitissimo, loro poi hanno trovato un gran gol". E' questa l'analisi di Michele Mignani, al termine del deludente pareggio casalingo contro l'Ascoli: un 2-2 che sì consegna la matematica certezza di giocare i playoff ma che complica notevolmente il mantenimento del sesto posto. Servirà vincere a Bolzano per avere la certezza di blindare la posizione che ti garantisce il primo turno in casa e con due risultati su tre.

"Ci siamo abbassati più del dovuto - ha esordito Mignani - ci vuole anche un po' di c... nella vita e in questo momento non l’abbiamo. Desplanches? Come scelgo un centrocampista posso scegliere un portiere diverso: per me oggi aveva la condizione migliore e la testa giusta per andare in campo. Per me non c’è assolutamente un problema fisico, in alcune partite siamo arrivati bene in fondo ai match. Non vedo un problema atletico, i problemi muscolari non sono gravi e ci stanno dopo tre partite in otto giorni. Non credo che la contestazione dei tifosi abbia influito sulla testa. La convinzione in campo ci deve essere sempre, giochiamo sempre per vincere: è chiaro che se vinci questa si rafforza".

In chiusura Mignani motiva la scelta di inserire Henderson (e non Stulac) e svela che il ritiro potrebbe anche proseguire: "Ho scelto Henderson per il tipo di partita che era - ha puntualizzato - in Stulac ho massima fiducia ma hanno caratteristiche diverse. Leo è più metronomo, ragionatore, mentre Liam ha più aggressività. Il ritiro? Se ci sarà bisogno lo rifaremo, stasera staccheremo la spina e da domani valuteremo il da farsi”.

In sala stampa anche il capitano Brunori, autore del diciassettesimo gol in campionato: "Stavamo dando il massimo per ottenere i tre punti - ha detto il capitano - il gol di Caligara è certamente lo specchio di questo recente momento. Bisogna accettare la volontà dei tifosi, noi dobbiamo cercare di essere sempre al massimo: rispettiamo, chiaramente, il giudizio della gente. Siamo stati sempre uniti nello spogliatoio e lo siamo ancora: è normale che gli ultimi risultati ti mettano malumore. Siamo ancora sesti, giocheremo una partita importante a Bolzano: sarà la prima finale per noi. C’è tanto rammarico, siamo umani e viviamo questo trend chiaramente in maniera non positiva: vorremmo sempre finire sotto la curva in festa, per ora va così. Di fronte ai problemi non si scappa - ha concluso - sono sicuro che sapremo reagire”.