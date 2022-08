Palermo, al via la vendita dei biglietti per la sfida contro l'Ascoli

E' aperta la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Ascoli valevole per la terza giornata di campionato di Serie BKT, prevista per sabato 27 agosto alle ore 20:45 allo stadio Renzo Barbera.

Dove acquistarli

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:40 di sabato 13 agosto o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket; i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Sabato 13 agosto fino alle 14:30). Qui sotto il dettaglio del prezzo dei biglietti.

I prezzi dei biglietti

Curve 15 euro; gradinata superiore 20 euro; gradinata inferiore 25 euro; tribuna laterale 35 euro; tribuna centrale 50 euro; tribuna centralissima 70 euro. A tariffa ridotta (donne, over 65 nati entro il 31 dicembre 1957, under 18 nati dall'1 gennaio 2005) invece: curve 12 euro; gradinata superiore 16 euro; gradinata inferiore 20 euro; tribuna laterale 28 euro; tribuna centrale 40 euro; tribuna centralissima 55 euro.