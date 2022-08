I nuovi entrano tardi, Corini non ha rimpianti: "Rifarei le stesse scelte"

Il risultato finale di Palermo-Ascoli, che ha visto prevalere gli ospiti per 3-2, è espressione del cinismo superiore dei bianconeri a fronte degli errori della squadra rosanero, che nel finale, sulla spinta degli ingressi negli ultimi 30 minuti di Stulac, Di Mariano e Segre (anche Bettella ha fatto il suo debutto) è andata comunque vicina ad un pari prezioso. A fine partita, Eugenio Corini non ha rimpianti in merito alle scelte fatte all'inizio: "Mi assumo la responsabilità e le rifarei".

In conferenza stampa l'allenatore del Palermo ha dato la sua chiave di lettura del match: "Sapevamo di affrontare una squadra in fiducia – ha affermato – abbiamo reagito al primo gol subito e l'inerzia sembrava dalla nostra. Peccato per il gol subito nel finale di primo tempo che ha inciso sul piano psicologico nel primo quarto d'ora della ripresa ci siamo allungati e disuniti, dopo il 3-1 abbiamo anche rischiato ancora. Poi i cambi hanno riequilibrato il match: abbiamo accorciato le distanze e potevamo anche pareggiare ma abbiamo interpretato male alcune situazioni e commesso alcuni errori che ci hanno penalizzato".

Il tecnico bresciano ha poi parlato della formazione e della scelta di schierare i nuovi solo a gara in corso: "Mi assumo la responsabilità delle scelte - ha spiegato - le rifarei perché questi ragazzi hanno fatto ottime partite e i nuovi avevano bisogno di adattamento. Per me non c'erano le condizioni per forzare l'inserimento anche perché chi c'era prima meritava la mia fiducia".

Floriano: "Bisogna accettare la sconfitta e pensare di migliorare "

Rimasto in campo per quasi tutta la partita prima di essere sostituito da Stoppa, Roberto Floriano è stato autore di una partita generosa che non è bastata però alla vittoria. L'esperto fantasista italo-tedesco a fine partita ha voluto spronare la squadra: "La sconfitta bisogna accettarla - ha affermato - dobbiamo pensare che possiamo migliorare. Testa bassa, continuare a pedalare e pensare alla prossima, il campionato è lungo non dobbiamo demoralizzarci ma reagire".

Giunto alla sua terza gara consecutiva con la fascia di capitano, il numero 7 rosanero ha spiegato come vive questo suo nuovo ruolo: "La fascia fa piacere - ha sottolineato - ma la responsabilità bisogna averla a prescindere. Il gruppo è l'aspetto fondamentale, bisogna capire che può esserci un capitano come altri 25 leader. Io da capitano cerco di trasmettere a tutri cosa vuol dire giocare in questa piazza e lottare per questa maglia".