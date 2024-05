Verso Palermo-Ascoli, Mignani: "Ritiro? La società non era contenta della prestazioni"

“Confermo quello che ho detto in precedenza: se dovessi accorgermi che qualche giocatore ha staccato la spina lo lascerei a casa. Questi però sono ragazzi che si allenano con intensità e impegno, la partita chiaramente è un’altra cosa. Il ritiro è solamente un segnale che la società ci ha dato per farci capire che non era contenta delle ultime prestazioni. Dobbiamo stare concentrati sulla gara con l’Ascoli e stare insieme: ho sposato questa scelta anche io“.

Michele Mignani, allenatore del Palermo, ha parlato così alla vigilia della delicata gara interna contro l'Ascoli: i rosanero devono necessariamente tornare alla vittoria per non mettere a rischio il sesto posto in classifica. La Samp, infatti, che giocherà in casa contro la Reggiana è soltanto a tre punti di distanza. Per Mignani, però, quella di domani nonostante rimangano 180 minuti di regular season non sarà una sfida decisiva.

“Con l’Ascoli non è una partita da dentro o fuori - ha precisato - non determina infatti un esito finale, è una gara importante per noi stessi e per la classifica. Dobbiamo riacquistare quella fiducia che nelle ultime due partite abbiamo perso. Per me questo è il momento più bello del campionato, preferisco giocare queste gare che quelle di avvio stagione. Sicuramente siamo consapevoli che qualcosa non ci riesce bene, dobbiamo avere la voglia di provare a risolvere questi problemi. Dobbiamo tirare fuori il carattere e uscirne. Indubbiamente questo è l’unico modo che conosco, non contano più le parole ma contano i fatti”.

Inutile negare che il tecnico si aspettava un ruolino di marcia ben diverso: “Se credo ancora nel sogno? Indubbiamente speravo che in queste cinque partite facessimo qualcosa di più a livello di punti. Ribadisco che fino al match contro il Parma la squadra stava crescendo. La squadra fatica a reagire, è un problema di testa. Però se io non credessi in questa squadra non avrebbe senso andare avanti, sarei disonesto a rimanere qui e a non andare a casa”.

Il tecnico poi si sofferma sulle condizioni della squadra: nel pomeriggio a Torretta la rifinitura, poi il rientro nell'albergo cittadino per proseguire il ritiro.

“Come sta la squadra? I giocatori disponibili sono gli stessi dello Spezia: Di Mariano non è ancora pronto, non so quantificare quanti giorni mancano al rientro. Farò le scelte che ritengo più giuste, in tutti i reparti. Stulac è un giocatore di livello ma tutti noi dobbiamo dare qualcosa in più. Gomes ha fatto bene tutto l’anno e ci sta che possa accusare un po’ di stanchezza. “.

Chiusura dedicata alle dodici sconfitte in campionato e all'ambiente che la squadra troverà al Barbera: domani i tifosi della curva entreranno con quindici minuti di ritardo rispetto al fischio d'inizio per manifestare il loro malumore nei confronti delle recenti prestazioni.

"Non ci condiziona quante partite abbiamo perso, poi ai playoff sarà tutta un'altra storia. Pressione dei tifosi? La contestazione è legittima. Accetto il contesto fuori e spero che i ragazzi ne traggano vantaggio. Palermo ha una tifoseria calda e la senti tantissim, sia quando le cose vanno bene che quando c'è una difficoltà. Dobbiamo accettare la situazione - ha concluso - adesso i tifosi non sono contenti dell’andamento della squadra ma dobbiamo andare oltre e fare la nostra partita”.