Gondo ne fa tre, Corini inserisce i nuovi troppo tardi: l'Ascoli spezza la serie positiva casalinga del Palermo

Dopo 31 partite finisce l'imbattibilità casalinga del Palermo. Davanti a una bella cornice di pubblico i rosanero cedono il passo ad un Ascoli cinico perdendo di misura per 3-2 in una gara nella quale, a fronte di un buon piglio, la squadra di Corini ha pagato a caro prezzo le troppe disattenzioni difensive venendo punito da uno scatenato Gondo, autore di una tripletta. I nuovi acquisti - Di Mariano, Stulac, Segre e Bettella - partono tutti dalla panchina ed entrano solo nella ripresa. Il Palermo finisce la partita in 10 con Valente espulso per doppio giallo a un minuto dal novantesimo.

La partita

I ritmi della gara sono sin da subito molto alti: le squadre si proiettano in avanti senza soluzione di continuità strappandosi il pallino del gioco. Né il Palermo né tantomeno l'Ascoli però sono lucide nell'ultima giocata: si crea una simmetria che può essere interrotta solo da un episodio. Questo arriva al 27': su un cross ascolano apparentemente innocuo di Donati, Nedelcearu sbuccia l'intervento ingannando Pigliacelli la cui respinta è tutt'altro che ferrea: Gondo deve solo appoggiare a porta sguarnita.

Il Palermo dopo il gol reagisce subito ritrovando la profondità: la lunghezza d'onda è quella giusta e quasi dieci minuti dopo il forcing culmina nel gol di Brunori, lasciato solo sugli sviluppi di un corner la cui parabola è stata corretta da una bella spzizata di Nedelcearu, che entra nell'azione stavolta nel modo giusto. Si ricrea la stessa situazione di inizio tempo, una simmetria tossica che richiede un altro episodio per essere interrotta ed esattamente come successo in precedenza, a trovarlo è l'Ascoli. Due tocchi verticali di Botteghin e Caligara sono sufficienti a far saltare il banco difensivo rosanero: Nedelcearu si perde Gondo che vede Pigliacelli fuori dai pali e lo beffa con un bel pallonetto. Il Palermo finisce così il primo tempo con una secchiata d'acqua gelida.

Nella ripresa Corini decide inizialmente di mantenere l'undici titolare che però sembra rientrare totalmente in bambola a fronte di un Ascoli che al contrario è in stato di grazia. In particolare lo è il suo bomber, che tra le maglie rosanero fa quello che vuole. Disarmante la facilità con cui l'attaccante ivoriano sigla la tripletta personale, infilando Lancini e tutta la squadra con una percussione in profondità per poi sistemare palla e battere Pigliacelli da due passi. A quel punto diventa chiaro che al Palermo serve una cura radicale e Corini decide di calare il tris d'assi nuovo di zecca: fuori Broh, Crivello e Damiani, dentro Stulac, Segre e Di Mariano. Il modulo resta il 4-2-3-1 con Elia terzino sinistro e una trazione che definire anteriore è riduttivo.

I nuovi entrati danno ai rosanero una scarica forte di adrenalina che diventa energia pura quando Segre, su corner di Stulac, brucia la retroguardia con un inserimento da dietro e di testa bagna il suo esordio con il gol. Il preludio ad un finale. Il Palermo si getta in avanti con cuore e disperazione, l'Ascoli si chiude a riccio accontentandosi di ciò che i rosanero gli concedono. La scelta, in fondo la più ovvia, paga i suoi dividendi. Il Palermo (in cui è entrato anche Stoppa) non riesce a trovare più spazi e gli ospiti (che con il neo entrato Dionisi avevano segnato il 2-4, poi annullato) con le buone e con le cattive tengono il risultato anche negli ultimi convulsi minuti in cui Valente rimedia un secondo giallo evitabile per un fallo di frustrazione su Falasco. L'ultima speranza passa dal destro al fulmicotone di Stulac da posizione proibitiva: la potenza c'è, la mira pure ma ci sono i guanti di Leali.

Il tabellino

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli 5,5 , Buttaro 6, Nedelcearu 4,5, Lancini 5 (63' Bettella 6) , Crivello 5 (56' Di Mariano 5,5) ; Damiani 6 (56' Stulac 6), Broh 6 (56' Segre 7); Elia 6, Floriano 6,5 (84' Stoppa sv), Valente 5; Brunori 6,5. All.Corini 5,5.

Ascoli (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci (85' Simic), Falasco; Collocolo (70' Eramo) , Buchel, Caligara; Lungoyi, (53' Falzerano) , Gondo (73' Gondo) . All.Bucchi.

Arbitro: Minelli (Varese)

Reti: 27', 45+5, 52' Gondo, 36' Brunori, 64' Segre

Ammoniti: 32' Crivello, 47' Gondo, 60' Valente, 76' Donati

Espulsi: 89' Valente (doppia ammonizione)

Spettatori: 22163