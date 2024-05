Caligara gela il Barbera, solo pari con l'Ascoli: il Palermo ai playoff, ma il sesto posto traballa

Un altro harakiri clamoroso, l’ennesimo di questa stagione: il Palermo butta un’altra vittoria, pareggiando nel finale al Barbera 2-2 contro l’Ascoli. La doppietta di Caligara, al 92’, firma il pari marchigiano e mette a rischio il sesto posto in classifica. I rosanero dovranno necessariamente vincere a Bolzano, venerdì sera contro il Sudtirol, per garantirsi la certezza di giocare il primo turno playoff in casa. E dire che la partita si era messa bene per i padroni di casa, in vantaggio dopo nemmeno un minuto con Brunori. Poi il pari di testa di Caligara, sul quale Desplanches (al debutto assoluto) non è riuscito a smanacciare. Soleri al 34' riporta avanti i rosa, sempre di testa. Ma nella ripresa la squadra di Mignani si abbassa troppo, come spesso accaduto nel corso del campionato, e concede campo all'Ascoli che ci crede. La formazione di Carrera trova il pari con un gioiello di Caligara al 92': i rosa non vincono in casa da praticamente tre mesi, da quasi due in generale non trovano i tre punti (ultimo successo a Lecco lo scorso 10 marzo).

In porta debutta Desplanches

Mignani conferma la formazione anticipata da PalermoToday e provata alla vigilia, con una sola sorpresa: il debutto tra i pali del giovane Desplanches. Per l’ultima gara casalinga della stagione viene, finalmente, premiato il talento azzurro. Il Palermo parte fortissimo e dopo 58 secondi Brunori va in gol, con un destro potente: il capitano viene servito benissimo da Soleri, dopo un buon lavoro di protezione del pallone, e davanti a Vasquez è freddissimo. Diciassettesimo centro per il capitano, eguagliato il bottino della scorsa stagione. Il Palermo gira velocemente il pallone, il fraseggio rosanero è pulito e trova buoni sbocchi sulle corsie. Gomes sembra ispirato, il francese smista bene e recupera diversi palloni. Al 12’ i padroni di casa sfiorano il raddoppio: Brunori sguscia via, mette in mezzo un ottimo pallone per Diakitè che però non centra la porta da posizione molto interessante. Al 27’ l’Ascoli, alla prima vera sortita offensiva, trova il gol: Nedelcearu sbaglia un disimpegno e rimette in moto l’azione avversaria, Caligara di testa finalizza un cross dall’out di sinistra di Celia e batte Desplanches. Il classe 2003 forse poteva fare un pizzico di più sul posizionamento iniziale, prova poi a smanacciare ma non riesce ad evitare la rete.

Oltre all’errore iniziale del difensore rumeno, difesa posizionata comunque male in fase di marcatura. Al 34’, però, Soleri riporta avanti i rosanero: bel colpo di testa in tuffo del 27 su assist di Segre in acrobazia. Il primo tempo termina sul parziale di 2-1 in favore della squadra di Mignani: i rosanero hanno espresso un calcio decisamente migliore rispetto alle ultime uscite (per quanto non fosse così difficile), giocando con ritmo e rapidità. Hanno concesso poco agli avversari, in gol alla prima e unica vera occasione. Il 3-5-2 odierno di Mignani, con due mezzali pure accanto a Gomes, sembra essere decisamente più pragmatico.

Palermo in riserva

La ripresa inizia senza cambi, da una parte e dall’altra. Il possesso palermitano non è così fluido come nel primo tempo, l’Ascoli porta maggiore pressione sul portatore di palla e i padroni di casa non trovano uscite pulite. Al 56’ primo cambio per Mignani: dentro Henderson al posto di Gomes, leggermente acciaccato dopo un contrasto. Il Palermo abbassa pericolosamente il baricentro, concedendo parecchio campo alla squadra di Carrera. Al 67’ altro cambio, out Ranocchia e dentro Di Francesco. Al 72’ Desplanches pronto su tiro ravvicinato di Nestorovski, puntuale il portiere rosanero. Il serbatoio della benzina rosanero sembra in riserva, la squadra di Mignani fa fatica a costruire e a ripartire in avanti. Ad otto dalla fine fuori Brunori per Mancuso, si rivedono in campo anche Marconi e Stulac al posto di Ceccaroni e Nedelcearu. Al minuto 84 conclusione di Di Francesco, Vasquez non trattiene e la palla va clamorosamente sul palo rimanendo poi sulla linea: si salva l’Ascoli. Al 92’ incredibile pareggio dell’Ascoli: bomba dalla distanza di Caligara, col mancino, che batte ancora Desplanches. Il finale è il solito al Barbera: squadra che esce tra i fischi assordanti.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-5-2): Desplanches 6; Nedelcearu 5 (82’ Stulac sv), Lucioni 5,5, Ceccaroni 5,5 (82’ Marconi sv); Diakité 5,5, Segre 6, Gomes 6,5 (56’ Henderson 5), Ranocchia 6 (67’ Di Francesco 5,5), Lund 5,5; Soleri 6,5, Brunori 6,5 (82’ Mancuso sv). Allenatore: Mignani 5.

ASCOLI (3-5-1-1): Vasquez 5,5; Bellusci 5,5, Botteghin 5,5, Mantovani 5,5; Falzerano 6 (82’ Duris sv), Valzania 5,5 (56’ Rodriguez 6), Di Tacchio 5,5 (56’ Masini 6), Celia 6,5 (65’ D’Uffizi 6), Zedadka 6,5; Caligara 7,5; Tarantino 5,5 (56’ Nestorovski 6). Allenatore: Carrera 6.

Arbitro: Di Bello (Brindisi) 6.

Reti: 1’ Brunori, 27’ Caligara, 34’ Soleri, 92' Caligara.

Ammoniti: 16’ Diakitè, 46’ Di Tacchio, 72’ Henderson, 90’ Lucioni.

Spettatori: 18.308 (12.603 abbonati, 5.705 biglietti venduti).