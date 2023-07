Palermo, il ritiro in Trentino si chiude con la sfida all'ex Tedino

Saranno due i test amichevoli che il Palermo allenato da Eugenio Corini disputerà nella seconda parte del ritiro pre-campionato in Trentino Alto Adige. Lo comunica il club di viale del Fante attraverso una nota sul sito. Questi impegni si aggiungono alle amichevoli già programmate per la prima fase del ritiro a Ronzone: il 15 luglio contro i dilettanti della Bassa Anaunia (squadra che negli anni passati ha sfidato il Napoli a Dimaro), il 19 luglio contro la Virtus Verona, il 22 luglio contro il Bologna.

Nella seconda parte del ritiro, invece, i rosanero affronteranno il Legnago (serie C) domenica 30 luglio alle ore 16.30 a Pinzolo ed il Trento (serie C) venerdì 4 agosto alle ore 18 a Trento (Stadio Briamasco).

La sfida contro la squadra allenata dall'ex Tedino chiuderà il ritiro in Trentino Alto Adige. Una curiosità, il Briamasco evoca dolci ricordi ai tifosi rosanero: è lo stadio in cui l'8 giugno 2009 la Primavera allenata da Rosario Pergolizzi conquistò lo scudetto di categoria, battendo in finale il Siena per 1-0 grazie al gol di Abel Hernandez nel finale di gara.