Palermo, altro infortunio muscolare: si ferma anche Di Francesco

Un altro infortunio muscolare in casa Palermo, questa volta è Federico Di Francesco a fermarsi ai box: l'esterno, in seguito ad un risentimento muscolare accusato nella gara contro la Sampdoria, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. C'è, però, una buona notizia dall'infermeria: Francesco Di Mariano e Mamadou Coulibaly hanno lavorato in gruppo. I due calciatori dovrebbero essere convocati per la gara contro le Rondinelle.

Non è il primo calciatore a rimediare un infortunio di natura muscolare: Buttaro, Di Mariano, Insigne, Coulibaly, Valente, hanno già subito stop per problemi muscolari. Aurelio sta attualmente gestendo una piccola criticità, come rivelato dallo stesso Corini.

Nella seduta mattutina i rosanero hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

Aljosa Vasic, come era stato annunciato, è stato sottoposto ad un’ulteriore indagine strumentale che ha evidenziato la riduzione dell’edema pericicatriziale al retto femorale destro. Il calciatore prosegue il lavoro differenziato.