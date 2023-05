Palermo, ancora a parte Gomes: affaticamento per Nedelcearu ma per la trasferta di Cagliari dovrebbe farcela

Allenamento pomeridiano al Renzo Barbera oggi per il Palermo. La squadra guidata da Eugenio Corini ha effettuato un'attivazione e circuiti in palestra, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Lavoro differenziato programmato per Claudio Gomes. Ha lavorato a parte, a causa di un affaticamento muscolare, anche il difensore Ionut Nedelcearu. Le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazione in vista di Cagliari. Ancora assente Edoardo Lancini, a causa di una faringite con stato febbrile.