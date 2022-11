Sgambata per il Palermo a Boccadifalco, battuta la Primavera 3-0: a segno Vido, Soleri e Brunori

Allenamento congiunto tra la prima squadra e la formazione Primavera per il Palermo, questo pomeriggio al "Tenente Onorato" di Boccadifalco. Tre tempi totali di gioco: i primi due da mezz'ora, l'ultimo da quarantacinque minuti. Non hanno preso parte al test in famiglia con la formazione allenata da Di Benedetto Alessio Buttaro, Roberto Crivello e Dario Saric. I due difensori hanno svolto un lavoro differenziato in palestra. Il centrocampista, invece, questa mattina si è sottoposto ad indagini strumentali presso il reparto di Radiologia del Policlinico, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del vasto intermedio della coscia destra: il numero 28 rosanero ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso. Masimiliano Doda ha concluso la seduta prima del resto della squadra a scopo precauzionale.

Nei primi due tempi di gioco Eugenio Corini ha schierato una difesa a tre: Accardi, Lancini, Bettella nel primo tempo; Lancini, Bettella, Devetak nel secondo. In evidenza Vido, che ha centrato un palo al 24' e poi ha realizzato il gol dell'1-0 su calcio di rigore, per fallo di Caramanno su Soleri. Nella seconda mezz'ora è stato Soleri a mettersi in evidenza: anche per lui, un palo e un gol. La rete arriva con un tap-in da pochi passi, dopo una bella respinta di Grotta sullo stesso Soleri.

Nel terzo tempo Corini ha cambiato diversi interpreti, schierando i suoi con un 4-3-3: Pigliacelli in porta; difesa composta da Accardi, Peretti, Marconi e Devetak; a centrocampo Gomes, Segre e Broh; in attacco Valente, Brunori e Di Mariano. Dopo tre minuti è il bomber rosanero a siglare un bel gol di testa, su pregevole assist di Valente. Pochi minuti dopo è lo stesso Valente ad andare a segno ma l'assistente del direttore di gara sbandiera fuori gioco. Su un contrasto con Granicelli, Di Mariano rimedia una forte botta alla tibia: attimi di apprensione per il numero dieci rosanero, che fortunatamente rientra in campo poco dopo. Prima della fine del terzo tempo è ancora Di Mariano ad avvertire un problema, questa volta alla mano destra: fasciatura e rientro in campo per il calciatore palermitano.

Termina, dunque, 3-0 il test in famiglia: buone indicazioni per Corini, che nell'ultimo blocco della seduta ha dato istruzioni importanti ai suoi dalla tribunetta. Si continua a lavorare sulla velocità nel giro palla, dove Claudio Gomes appare sempre in crescita, e anche sulla costruzione della manovra offensiva. Migliora l'intesa in avanti tra Brunori e Di Mariano.

A fine allenamento è stato Nicola Valente a parlare con i giornalisti presenti: "Questa settimana ci serve per lavorare più intesamente - ha dichiarato l'esterno rosanero - vogliamo arrivare alla gara interna contro il Venezia al meglio. Abbiamo buttato la partita a Cosenza, meritavamo molto di più. Affronteremo il Venezia come fosse la prima in classifica, dobbiamo avere il giusto approccio al match. Io sto lavorando molto per raggiungere la mia forma ottimale, sfrutterò al meglio la possibilità di giocare".