Il Palermo chiede la spinta playoff ai tifosi, allenamento a porte aperte al Barbera

Domani, a partire dalle ore 15, la tribuna dello stadio Renzo Barbera sarà aperta al pubblico, che per la prima volta in questa stagione potrà assistere liberamente all’allenamento dei rosanero in vista della trasferta di Cagliari. Un momento per condividere la passione rosanero con i giocatori e trasmettere la giusta carica per il finale di stagione. Per l’occasione, infatti, a fine allenamento sarà possibile incontrare da vicino tutti i calciatori che, prima di rientrare negli spogliatoi, si fermeranno a salutare e scattare foto con i tifosi nel parterre della tribuna.

Contestualmente, come comunicato dalla società, partirà la vendita dei biglietti per l’ultima gara di campionato, Palermo-Brescia, prevista per il 19 maggio al Barbera: per i tifosi che acquisteranno il biglietto domani pomeriggio al punto vendita dello stadio, in regalo speciali gadget rosanero, fino a esaurimento disponibilità. Palermo-Brescia sarà anche l’ultima partita in cui gli abbonati e i mini-abbonati potranno sfruttare la promo “Sempre al tuo fianco” e consentire a un amico o parente non abbonato di acquistare un biglietto al 50% di sconto.