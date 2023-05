Il Palermo torna ad allenarsi, confronto tra Corini e la squadra al Barbera

Oggi pomeriggio al Barbera il Palermo è tornato in campo per una seduta d'allenamento dopo la delusione di venerdì sera. La squadra sarà al lavoro fino a giovedì prossimo. La sessione odierna, a porte chiuse, è stata caratterizzata da un clima abbastanza sereno, quasi da "canonica" ripresa degli allenamenti.

Se la partita col Brescia e i playoff persi negli ultimi 45 minuti della stagione non possono che essere ancora nei pensieri di allenatore e giocatori, la testa è però rivolta al futuro. Permane la delusione per il finale amaro però c'è voglia di voltare pagina. Da quanto filtra Eugenio Corini ha parlato col gruppo in maniera costruttiva, un confronto proficuo tra il tecnico e il gruppo. Da venerdì i calciatori potranno lasciare Palermo per le vacanze. La dirigenza, intanto, è già al lavoro per costruire il futuro.