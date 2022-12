Palermo, affaticamento muscolare per Crivello ma Sala è in gruppo: lavoro differenziato per tre giocatori

Il Palermo intensifica la preparazione al Tenente Onorato in vista del match casalingo di giovedì sera contro il Como. La squadra di Corini è chiamata a dare continuità alla vittoria di Benevento, anche per continuare a scalare posizioni in classifica. Una classifica piuttosto corta, con ben diciassette squadre in soli otto punti. Il confine tra zona playoff e playout è davvero piuttosto labile.

Ecco perchè qualora arrivassero conferme e risultati utili i rosanero potrebbero comunque lavorare su altri obiettivi. Chiaro, comunque, che la formazione di Corini dovrà innanzitutto salvarsi. Oggi pomeriggio a Boccadifalco in tre hanno svolto lavoro differenziato programmato: si tratta di Davide Bettella, Edoardo Lancini ed Ales Mateju.

Roberto Crivello, a scopo precauzionale, ha terminato in anticipo la seduta a causa di un affaticamento muscolare. Terapie, infine, per Alessio Buttaro e Masimiliano Doda. Per la partita di giovedì sera al Barbera sulla corsia sinistra dovrebbe essere confermato Marco Sala: nonostante il terzino scuola Sassuolo sia uscito dal campo contro il Benevento a causa di un fastidio muscolare, dovrebbe comunque essere del match. Il calciatore ha lavorato in gruppo e pare recuperato.

Per Sala il terzo infortunio subito nelle quattro gare in cui è partito da titolare, avvio di stagione piuttosto sfortunato per lui. Le condizioni di Crivello, comunque, non destano preoccupazione. Il terzino palermitano è entrato molto bene nel match in Campania, rischiando pochissimo e svolgendo bene i compiti tattici assegnati da Corini. Contro il Como, presumibilmente nella ripresa, dovrebbe rivedere in campo Saric: il centrocampista bosniaco si allena col gruppo già da giorni e potrebbe tornare a giocare qualche minuto.

Domani l'allenatore rosanero parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia: appuntamento alle ore 11 al Renzo Barbera.