Palermo, Marconi lavora a parte e Segre si ferma in anticipo: primo contatto con il campo per Masciangelo

Allenamento pomeridiano a Boccadifalco per il Palermo di Eugenio Corini, in vista del match di domenica al Renzo Barbera contro la Reggina.

I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e cambi di direzione, possesso palla, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Jacopo Segre ha anticipato il termine dell'allenamento in via precauzionale. Allenamento differenziato programmato, invece, per Ivan Marconi. Edoardo Lancini ancora assente: il calciatore è in permesso societario. Samuele Massolo non si è allenato a causa della febbre. Prima seduta in gruppo per Giuseppe Aurelio, il terzino arrivato dal Pontedera.

Questa mattina, in aeroporto, è sbarcato Edoardo Masciangelo, che nel primo pomeriggio si è recato immediatamente a Boccadifalco per conoscere i suoi nuovi compagni. "Le mie sensazioni sono magnifiche, sono molto contento di iniziare questa avventura - ha dichiarato Masciangelo a Punta Raisi - aspetto domenica i tifosi al Barbera: non vedo l'ora di vederlo pieno". Ancora in corso le riflessioni per quanto riguarda l'over che lascerà libero lo slot per Masciangelo: le valutazioni Lancini e Stulac.