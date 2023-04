Palermo, allenamento a Boccadifalco in vista della gara contro il Cosenza: Broh resta in dubbio

Seduta mattutina al Tenente Onorato di Boccadifalco per il Palermo allenato da Eugenio Corini. I rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione e rapidità, sviluppi offensivi, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed inattive a favore.

Jeremie Broh ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre Alessio Buttaro ha svolto l'intera seduta con il resto della squadra. Il centrocampista resta in dubbio, nelle prossime ore si capirà se ci sono margini per una sua convocazione contro il Cosenza. Lavoro differenziato programmato, invece, per Davide Bettella.