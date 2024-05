Il Palermo fatica ancora in campo: allenamenti a Torretta fino a mercoledì

Oggi pomeriggio a Torretta i rosanero sono tornati in campo per una seduta di allenamento. La squadra guidata da Michele Mignani proseguirà le sessioni fino alla giornata di mercoledì 29 maggio. Da giovedì 30, dunque, la squadra sarà libera. Potrebbero essere gli ultimi allenamenti per molti calciatori a Torretta: diversi hanno le valigie pronte e lasceranno il capoluogo siciliano. Proprio in quei giorni potrebbero essere prese delle decisioni importanti per il futuro: dalla direzione sportiva alla panchina, poi toccherà alla struttura della rosa.